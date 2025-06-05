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〈Take on Me〉MV爆紅全球！神團A-ha主唱患帕金森氏症…半年2度開腦

記者陳芊秀／綜合報導

挪威國寶級樂團「A-ha」主唱摩頓哈克特（Morten Harket）近日公開證實罹患帕金森氏症，為此已經接受兩次腦科手術。A-Ha合唱團憑藉歌曲〈Take on Me〉（帶我走）爆紅全球，加上主唱俊俏外型與高音唱功，擄獲無數男女粉絲，今年更是樂團成軍40周年，在樂團成員支持下，決定向世人公開病況。

▲▼樂團「A-ha」主唱摩頓哈克特患帕金森氏症。（圖／翻攝自IG）

▲挪威國寶級樂團「A-ha」憑〈Take on Me〉爆紅全球。（圖／翻攝自IG）

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A-ha合唱團的代表金曲〈Take on Me〉，MV至今在YouTube觀看次數超過21億，劇情描述女孩被漫畫男主角一見鍾情帶進故事，可說是「穿書梗」鼻祖。現年65歲的主唱摩頓哈克特，已經是5個孩子的父親，而且升級當阿公，但仍保持俊朗外型，然而美國時間6月4日，透過官網的專訪證實正在和帕金森氏症抗爭。

▲▼樂團「A-ha」主唱摩頓哈克特患帕金森氏症。（圖／翻攝自IG）

▲「A-ha」主唱摩頓哈克特公開證實罹患帕金森氏症。（圖／翻攝自IG）

專訪提及，摩頓哈克特隱瞞病情多年，只有少數幾位親近的人知道生病的消息，由於公佈病情會帶來「不可預測的後果」和壓力，致使他一直延遲宣布這一消息。他為了延緩症狀，以藥物以及腦科手術治療，去年（2024）6月，他先接受了一項名為深腦刺激（DBS）的神經外科手術，左腦植入了電極，經過半年後，在右腦也接受相同的手術，目前他能夠自行開車，仍可應付大多數日常功能，但他也坦言：「我的聲音問題是我對創作未來不確定性的眾多原因之一。」

當被問及現在是否還能唱歌時，摩頓哈克特坦言：「我真的不知道。我不想唱歌，對我來說這是一個信號。」他不期待自己能完全掌握演唱技巧，問題是能否用聲音表達自己，「目前的情況是，這完全不可能。但我不知道未來某個時候是否能做到」。而他現在將「聽取專業人士的建議」，並敦促粉絲「不要為我擔心」。

A-ha在2022年7月31日於好萊塢露天劇場舉行了夏季巡演的最終場演出，根據Setlists.fm網站資訊，自那以後該樂團並未登記任何演出活動。至今將近3年沒有公開演出。摩頓哈克特的病情公開後，眾多歌迷湧入〈Take on Me〉MV留言支持。

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A-haTake on Me

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