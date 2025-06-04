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許瑋甯連奪2座金鐘獎急踩煞車！　爆懷孕後「首登封面」心聲曝：怕真的失業

記者蕭采薇／台北報導

許瑋甯近三年來，連續以《她和她的她》、《不夠善良的我們》勇奪兩座金鐘獎，看似站在演藝事業的巔峰，她卻選擇放慢腳步，回歸生活，好好感受每一天。她再次登上時尚雜誌封面，也是在爆出懷孕消息後，首次曝光的訪問內容，許瑋甯也透露：「碰到事情時，我不再這麼赤裸地去接收、感受，那個愛哭的自己消失了。」

▲許瑋甯爆懷孕後，首次登上雜誌封面。（圖／Bella儂儂提供）

▲許瑋甯爆懷孕後，首次登上雜誌封面。（圖／Bella儂儂提供）

許瑋甯這些年拿了獎，卻選擇放慢腳步，回到簡單，好好感受日子。她說：「很擔心為了想放慢腳步，推掉工作和劇本。這段想好好生活的時光，久了最後會不會真的失業？」她坦言曾對休息感到焦慮，但隨後又覺得「這也是好事，一切都自有安排。」

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許瑋甯趁這段時間重新找回自己，也探索表演的更多可能性。「在拍完《餘燼》後，覺得工作好像都銜接的太緊了，當《不夠善良的我》結束時，有一段時間我很怕自己沒有辦法再帶給觀眾新的演出，當你以另外一個角度來看自己的演出時，會問自己：『許瑋甯還有給人想像的空間嗎？』」她坦言，高壓的工作讓她一度迷失。

▲許瑋甯爆懷孕後，首次登上雜誌封面。（圖／Bella儂儂提供）

▲許瑋甯放慢腳步，趁這段時間重新找回自己，也探索表演的更多可能性。（圖／Bella儂儂提供）

放慢腳步的這段日子，許瑋甯開始看書、聽音樂、看展覽，甚至能在一幅畫前駐足半小時。「這些放慢步調去感受的事物，會讓我對表演有更多不同的切入點。」對她來說，演戲早已不只是一份工作，而是生命的歷程。「每一個劇本都是一段生命旅程，每一個角色不見得都會跟你的感情或人生經歷重疊，但總會有連結，一旦找到那個點，它就會給你反饋。」

對於40歲這個階段，許多女性都有年齡焦慮，但許瑋甯卻坦然面對。「身為演員，我們已經很努力在工作上，卻永遠會被社會用『凍齡』或『不老女神』這樣的詞來標籤。稍微胖了，那也是因為過得好、吃得好！」

▲許瑋甯爆懷孕後，首次登上雜誌封面。（圖／Bella儂儂提供）

▲許瑋甯對於40歲這個階段坦然面對，沒有年齡焦慮。（圖／Bella儂儂提供）

她霸氣表示，「我希望當我的作品推出時，我在戲中的狀態是不是符合角色，那才是應該被討論的事情，年齡對我來說，它只是一個概念，社會的標籤才是難以忽視的枷鎖。也許等我50歲時你再問我這個問題，我再看看那時候我會不會在意凍齡？」

▲許瑋甯爆懷孕後，首次登上雜誌封面。（圖／Bella儂儂提供）

▲許瑋甯爆懷孕後首登封面，照片幾乎都牢牢遮住腹部。（圖／Bella儂儂提供）

許瑋甯三年前面對外公辭世的傷痛，幾年過去，對於生命，她學會用更堅毅的方式面對。「我以前是個很愛哭的人，淚腺很容易就觸發，可是外公的離開，讓我更深刻感受到生命的無常，但生離死別好像開啟了我一個保護機制，碰到事情時，我不再這麼赤裸地去接收、感受，那個愛哭的自己消失了。」

▲許瑋甯爆懷孕後，首次登上雜誌封面。（圖／Bella儂儂提供）

▲許瑋甯對於生命，學會用更堅毅的方式面對。（圖／Bella儂儂提供）

許瑋甯說：「我告訴自己，這個世界變化無常，有些情緒並不會帶來幫助，然後我就會變得過度理性，即便當下心是痛的，但也許這些受傷的積累，會變成一個更好的能量，發揮在下一個角色裡。」而這組照片中，許瑋甯都遮住了肚子，但露出依然筆直纖細的美腿，絲毫未減美貌。

 

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