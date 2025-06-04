曾動念結婚！戴愛玲突收對方3字訊息　崩潰：送機竟成最後一面

▲戴愛玲開設YouTube節目。（圖／華納音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

鐵肺歌后戴愛玲推出新專輯《別害怕》，更宣布將在《娛樂百分百》YouTube頻道打造愛情諮詢單元《Dr.愛玲啊的愛情診療室》，由「情歌療癒科最美醫生」戴愛玲聯手「戀愛腦內科」賴晏駒（小賴）醫生，共同為全天下善男信女解決愛情裡的大大小小難題 ，並找來戴愛玲演藝圈好友輪番上陣擔任愛情顧問，解答粉絲匿名來信中的愛情困擾 ，首集迎來幸福人妻楊謹華，對談內容辛辣又溫馨。

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▲▼戴愛玲節目邀請楊謹華作客。（圖／華納音樂提供）



首集討論「到底戀愛該選擇？還是等待對的人出現？」戴愛玲特別邀來閨蜜楊謹華擔任愛情顧問，分享真實戀愛觀：「我的老公就是那個對的人。」戴愛玲則分享自己曾在「不對的時間，遇見對的人」，那是她唯一一段可以毫無保留做自己的戀情 ，甚至曾動念結婚，卻在一次送機後對方就突然斷了聯繫，「他只傳了一句對不起，然後就消失了。」多年後仍讓她覺得是一段無法釐清的遺憾。

談到新歌〈還能愛嗎〉與〈愛人啊〉，戴愛玲坦言，錄音時唱到眼眶泛淚，因為歌詞正好勾起那段消失的感情。她回憶：「我們那時候遠距離，他常出差，我也習慣陪他去機場，托運行李、排隊、等到他進安檢口才離開，那變成一種親密的陪伴。」最後一次送機，她記得對方情緒低落、眼眶泛紅，什麼也沒說地轉身離開，「那竟然成了最後一面。」她說：「雖然有點遺憾，但我還是很感謝那個人，曾帶給我那麼多美好的回憶。」

節目中戴愛玲坦言，熱戀時曾因遠距離戀情，與對方視訊長達八小時，當時每天都沉浸在戀愛的世界。楊謹華聽了不以為意，還笑說：「這很正常啊，我也會視訊一整天！」兩人互動自然可愛，楊謹華也分享與另一半的私下互動，透露會與老公一起看自己拍的親密戲，「只是親吻戲的話，會轉頭看先生，先生也會逗趣模仿戲中親嘴樣子；但比較重的情慾戲時，我自己還是會選擇閃一下。」她表示除了覺得害羞，也認為那是一種尊重。

