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許光漢7月退伍「回歸3.6億新作」！　下半年片約已全部底定

圖文／鏡週刊

許光漢去年8月在當紅之際入伍當替代役，進入公益大使團演出，如今數饅頭的日子即將結束，他將在7月正式退伍，而工作邀約也如雪片般飛來，據悉他下半年片約已經全部底定，而第一部就是重回「鬼家人」的懷抱。

男神不閃兵／獨家！替代役期倒數中　許光漢7月回歸鬼班底

▲許光漢傳出7月退伍後，將投入電影《關於我和鬼變成家人的那件事》班底籌拍的影集新作。（圖／鏡週刊）

許光漢還沒入伍前工作邀約就滿檔，但隨著當兵這一年，大票藝人閃兵新聞爆出，唯有許光漢乖乖服役，讓他聲量更是居高不下。其實他早就安排好今年度所有工作計畫，據了解他一退伍就會進組，拍攝電影《關於我和鬼變成家人的那件事》班底所推出的影集新作。

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男神不閃兵／獨家！替代役期倒數中　許光漢7月回歸鬼班底

▲許光漢（右）主演電影《關於我和鬼變成家人的那件事》紅遍亞洲。（圖／金盞花大影業提供／鏡週刊）

服役超積極　帥樣亮相

男神不閃兵／獨家！替代役期倒數中　許光漢7月回歸鬼班底

▲許光漢（右三）去年和王淨（左二）、馬念先（左三）宣傳完影集《正港分局》後，隨即入伍。（圖／鏡週刊）

許光漢入伍期間就有諸多他未來動向的傳言，除了將成立個人工作室，也傳出好萊塢方面有漫威電影《尚氣》續集的邀約，而他去年拍攝張艾嘉監製、袁澧林主演的電影《他年·她日》也將在今年中秋檔期上映宣傳。

許光漢在接到兵單前一年就申請報考「替代役公益大使團」，接著在去年積極工作，還因時尚態度讓國際大牌Fendi官宣，升格許光漢為「全球男裝品牌大使」，加上他擔任公益大使，到各種公益場合都有畫面流出帥氣演唱模樣，這一整年有滿滿的亮相，有條不紊的安排，絕對值得閃兵藝人借鏡。

男神不閃兵／獨家！替代役期倒數中　許光漢7月回歸鬼班底

▲許光漢（左）、施柏宇（右）、柯佳嬿（前）因《想見你》人氣翻升。（圖／翻攝自柯佳嬿IG／鏡週刊）

配合度極高的許光漢，展現積極向上的拚勁，光是新訓期間因內務整理優良及所屬中隊獲替代役之歌比賽季軍，就獲6小時榮譽假。據知情人士指出，他因累積榮譽假，可以提早離營，估計7月底就能告別阿兵哥身分並拿到退伍令，隨即馬上加入台灣票房高達3.6億元的《關於我和鬼變成家人的那件事》團隊的影集新作。這也將是他和導演程偉豪、監製金百倫第三度合作。

打響替代役　到處高歌

許光漢入伍除了打響內政部「替代役公益大使團」單位名號，也在各個公益演出期間大展歌喉，唱過王菲〈紅豆〉、任賢齊〈我是一隻魚〉、范逸臣〈無樂不作〉等，演唱風格多樣，在同袍唱〈熱情的沙漠〉時，許光漢也會帶著招牌厭世臉幫忙拍手伴唱炒氣氛。

男神不閃兵／獨家！替代役期倒數中　許光漢7月回歸鬼班底

▲許光漢在替代役的公益大使團表演期間，累積不少演出經驗。（圖／翻攝自Threads／鏡週刊）

網路上有樂團「夢遊旅人」搞笑分享該團鼓手宥俞正在當兵，是許光漢演唱時的鼓手，因為在許光漢的身旁打鼓，使得他亮相版面比在樂團內還要多，讓人哭笑不得。另外，也有不少網友大讚，許光漢可以把公益大使團的公務員制服，穿出自己的風格。

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