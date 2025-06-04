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F4明年要合體了！隔12年開「25週年演唱會」　相信音樂操刀內幕曝光

言承旭（右起）、周渝民、吳建豪和朱孝天曾於2013年的春晚合體演唱〈流星雨〉。（東方IC）

圖文／鏡週刊

言承旭、周渝民、吳建豪和朱孝天曾以《流星花園》中的F4紅遍全亞洲，4人在2009年解散後，僅於2013年的春晚合體，之後4人再也沒有同台。本刊接獲消息指出，在相信音樂的極力撮合下， 4人終於取得共識，將於明年合體舉辦出道25週年演唱會，除了聚焦兩岸市場，更可能巡演亞洲，吸金力不容小覷 。

《流星花園》是台灣偶像劇鼻祖，劇中因演出F4走紅的言承旭、周渝民、吳建豪和朱孝天，在解散後演藝事業各自精彩，但因傳有心結，4人僅於2013年春晚合體，在舞台合唱〈流星雨〉，當時4人還許願能夠多開幾場演唱會，可惜都沒下文！

大Ｓ徐熙媛（後中）和言承旭（後左）、周渝民（後右）、吳建豪（前右）及朱孝天（前左）合作偶像劇《流星花園》而走紅。

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▲大S徐熙媛（後中）和言承旭（後左）、周渝民（後右）、吳建豪（前右）及朱孝天（前左）合作偶像劇《流星花園》而走紅。

吃醋忌妒　終不歡而散

據本刊接獲消息，解散15年的Energy在相信音樂安排下復出翻紅，而Energy的例子，也是F4合體舉辦演唱會被說服成功的重要臨門一腳，當然F4的市場性更大，因為他們曾紅遍全亞洲，此番合體除了放眼兩岸市場，日韓等亞洲地區更不容小覷，吸金力上看數十億元。

吳建豪（左）長期耕耘大陸綜藝節目及商演，擁有高人氣。右為吳克群。（翻攝自芒果TV音樂YouTube）

▲吳建豪（左）長期耕耘大陸綜藝節目及商演，擁有高人氣。右為吳克群。（翻攝自芒果TV音樂YouTube）

事實上，相信音樂早有計畫，對曾經當紅的團體一一展開遊說，而其中紅遍半邊天的F4，就是名單內的第一位，對4人分別長期遊說很久，但F4分屬不同經紀公司，要將4人再次合體，可說是困難重重。而且當年傳言指F4曾有心結，4個人個性差異又大，加上團體組合容易被比較，每個人心裡都有嫉妒、吃醋及不平衡等負面情緒，最後是漸行漸遠，不歡而散。

言承旭（左）與大陸女星任素汐（右）合作《有一點動心》，故事根據張信哲的同名情歌發想，並由香港導演陳嘉上執導。（翻攝自言承旭工作室微博）

▲言承旭（左）與大陸女星任素汐（右）合作《有一點動心》，故事根據張信哲的同名情歌發想，並由香港導演陳嘉上執導。（翻攝自言承旭工作室微博）

F4四人各奔東西後，言承旭演戲及偶爾參加大陸綜藝節目；恢單的吳建豪長期耕耘大陸綜藝市場及商演；朱孝天近年以直播帶貨為主，尤其他熱愛美食品茶，還到雲南一探普洱產地；周渝民近期則忙著宣傳《我們與惡的距離2》。

龐大商機　大陸準備搶

其實在2022年初，言承旭與吳建豪參加大陸綜藝節目《朋友請聽好2》，吳建豪曾鬆口表示解散後，大家內心都小有遺憾，當時年紀還小、思慮不夠成熟，如果身邊的團隊能讓每個團員都有安全感，或許就會變得不一樣，一口氣道出了F4解散的無奈。

朱孝天長期在大陸直播賣貨，表現很接地氣。（翻攝自朱孝天小紅書）

▲朱孝天長期在大陸直播賣貨，表現很接地氣。（翻攝自朱孝天小紅書）

近年有許多單位力邀F4合體，但都無法成功說服4人點頭，直到相信音樂成功讓Energy復出翻紅，並祭出新歌及演唱會規劃等方案，才讓F4答應了出道25週年演唱會一事。據悉，大陸市場早已耳聞此一消息，莫不嗅出F4將帶來的龐大商機，紛紛跨海爭取合作，準備海撈一筆。


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