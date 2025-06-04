百萬心靈大師雙重不倫！娶小10歲妻又偷吃女星　來台開課吸2000人報名

圖文／鏡週刊

劉玳妍2018年閃婚當媽，只是前夫因仲介賣淫遭判刑，離婚3年後的2021年，她帶著兒子和新歡葉澤毅交往，兩人隨即在隔年，也就是2022年迅速登記結婚，只是如今又戀上國際心靈網紅阿卡莎納，不惜飛去杜拜定居，甚至被調情要求懷孕，導致她的二婚瀕臨破局。

而翻找網路資料，阿卡莎納其實頗具爭議。他以「Master Sri Akarshana」的名字在IG、臉書擁有超過百萬粉絲，YouTube更有近2百萬追蹤人數，自稱被喜馬拉雅精神導師GRANDMASTER AKSHAR召喚，成為弟子並獲得大師稱號；網路上關於他的討論褒貶不一，不過他有在肯亞成立「我是創造者基金會」慈善機構，還描述自己是開著藍寶堅尼的瑜伽修行者、精神導師、國際演說家、作家、企業家、YouTuber、網路紅人和慈善家。

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▲今年3月，阿卡莎納帶著老婆一起來台灣舉辦課程，超過2,000人參加。（翻攝自Master Sri Akarshana IG）

更誇張的是，據查阿卡莎納早在多年前就娶了年紀小10多歲的老婆，對方經常陪同他一起飛往世界各地講課。劉玳妍還曾在IG發出自己和他們夫妻倆的合照，更寫道：「我最愛的家人們」，實際上卻是悄悄談著禁忌的「雙重不倫」之戀。

阿卡莎納關於心靈成長的金句有在網路流傳，包括「開悟不僅是知識的積累，更是一種超越物質與情感的狀態」「不要讓自己或社會框架把你限制在一個身分。記得…你是無限的，是時候讓宇宙透過你的身體，自由的發揮出它無限的潛能。」等，得到部分學生分享與推崇，但也有人對「大師」打上大大問號。



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