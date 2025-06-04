樂天最正MC法拉利約會「路人全搶拍」　純白情侶裝緊勾高帥富二代

▲出席完活動的艾融返家沒多久又住家社區門口準備要外出。（圖／焦正德攝、本刊攝影組／CTWANT）

圖文／CTWANT

近日知名律師李怡貞爆料「某啦啦隊女神當富商小三、懷孕後吃藥墮胎」，還透露對方為樂天啦啦隊成員、長髮，形象甜美、身高不到160公分、跟林襄同框過、有養寵物，此消息一出引發熱議，啦啦隊員禾羽、琳妲、孟潔、艾融、筠熹等人均被懷疑是當事人，幾個女孩也紛紛喊冤，樂天「最正MC」艾融除撇清自己沒養過寵物，並不是事件女主角，出席活動時也坦言被影射時心情大受影響很想哭。

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▲一輛紅色法拉利敞篷跑車開到社區接艾融上車。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

▲車子開到信義區的咖啡廳，一名高大帥氣男子與艾融一起去買喝的。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

雖然事後證實小三另有其人，還給這幾個女孩清白，不過時報周刊CTWANT日前也捕捉到艾融與一名開著法拉利的富二代約會，兩人在信義區互動親暱又摟又勾，看得出熱戀ING。

▲買完咖啡男方摟著艾融的肩膀離開咖啡廳。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

▲兩人沿路都一直摟在一起相當甜蜜。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

5月31日下午3點45分，林艾融在「一日店長」記者會活動結束後，搭乘經紀人的車子返回台北市信義區一處豪華住宅社區。4點26分，一名帥氣男子駕駛著一輛紅色法拉利敞篷跑車開到社區等候，4分鐘後，艾融走出家門且毫不遲疑地坐進法拉利。車子開到信義區百貨商圈俗稱「跑車巷」，才剛停靠路邊，立刻吸引周圍愛車人士的注意，許多人拿出手機拍攝這輛要價新台幣1628萬元起、裝配好基本上都在2000萬左右的法拉利F8 Spider。

▲艾融拉下口罩由男友陪同去買可頌選甜點。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

▲買完可頌換艾融陪男友去專櫃買保養品。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

車子在紅線區域停好，收起敞篷車頂，2人下車到一旁的咖啡廳買喝的。等待的過程中，艾融戴著口罩陪在男友身邊，觀察男生身材高瘦、五官帥氣，一身穿搭可以知道身家相當不一般；手上戴著價值不斐近2000萬的Richard Mille的手錶，就連身上看似休閒的襯衫，也是售價約在新台幣2萬元左右。加上違停路邊的法拉利，男子當天出個門的行頭至少有4000多萬元的水準。

▲男友在戶外幫艾融拍美照。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

▲艾融勾著男友的手一同去牽車。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

買好咖啡後，男生搭著艾融的肩膀走到附近的百貨公司，艾融拉下口罩看來也沒打算隱藏身分，接著在一家店買可頌，再陪男友到專櫃選購保養品。傍晚5點多，採購完畢的他們各自提著自己的戰利品到戶外區，由男生掌鏡，幫臉上滿是笑容、提著甜點的艾融拍攝多張美照。拍攝完畢，艾融再度戴上口罩，挽著男友的手臂走回法拉利。接近晚間6點時，車子停在艾融家附近的便利商店，男生下車消費，接著直接開進女方住處的社區停車場，約莫半小時後才離開。一到大馬路，男子油門一踩，只聽到法拉利呼嘯的聲音，不一會兒便消失在車陣中。

▲兩人上了違規停在紅線的法拉利呼嘯而去。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

其實從艾融的社群上可發現，今年三月她去北海道滑雪，四月去日本東京去慶祝35歲生日，都是跟富二代一起，估算兩人交往時間應該超過半年以上。

▲今年四月艾融生日她與男友一同去日本慶生，兩人的社群都留下不少浪漫旅遊照。（圖／翻攝自艾融IG／CTWANT）

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