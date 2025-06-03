陸劇《陷入我們的熱戀》吻戲「拍樹葉晃動」　網罵翻出動AI親上了

記者陳芊秀／綜合報導

大陸現代偶像劇（簡稱：現偶）又有新作，陸劇《陷入我們的熱戀》因改編自超人氣小說，加上導演是來自台灣的柳廣輝，開播後就引來不少關注。該劇由劉浩存、王安宇主演，女主角戲裡是「接吻狂魔」，然而關鍵吻戲都靠借位、鏡頭剪接，網友罵聲一片，更有人出動AI改成嘴對嘴親吻。

▲陸劇《陷入我們的熱戀》吻戲靠借位拍攝，網友出動AI重製吻戲。（圖／翻攝自微博）

《陷入我們的熱戀》改編自晉江文學城作家耳東兔子的同名小說，小說在現代言情類的知名度頗高，更有網友聲稱其小說收藏量達百萬，僅次於《難哄》、《偷偷藏不住》，劇版找來劉浩存搭檔王安宇，導演是台灣票房大作《刻在你心底的名字》的柳廣輝。戲裡女主角「徐梔」為了想認識男主角「陳路周」的媽媽，用盡各種方式主動接近，兩人關係從校園曖昧一路演到成年重逢。

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▲《陷入我們的熱戀》目前播出的吻戲都是靠剪輯。（圖／翻攝自微博）

該劇播出至今最受批評的是吻戲。雖然劉浩存、王安宇眼神戲曖昧激出超大火花，但是當演到男女主角親吻場面，鏡頭就拉遠拍影子，更發生下一秒拍樹葉，有網友批評「詐騙式改編」。有網友使用AI技術，讓男女主角有了嘴對嘴熱吻鏡頭，留言串有人留言「中國觀眾好慘、看個親嘴還需要自己動手」、「看完心裡舒坦了」、「觀眾為了看吻戲自己動手AI」，還有一票網友以為是劇中畫面，引來劇粉頻頻回應解釋「是AI」。

▲網友用AI重製吻戲，影片在社群網站瘋傳。（圖／翻攝自微博）