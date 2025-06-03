金鐘視帝莊凱勛44歲圓賽車夢！他曝「這年紀最生猛」　喊話新秀拿百萬獎金

記者蕭采薇／台北報導

「2025金片子大賽」徵件開始！金鐘視帝、上屆金片子大賽「最佳男演員獎」得主莊凱勛，喊話創作者：「如果對這個世界還有話想說，哪怕經驗不多，這都是一個很棒的學習機會。」他也透露，近期終於圓夢成為賽車手，考取台灣TSR賽車合格證。

▲莊凱勛近期終於圓夢成為賽車手。（圖／光之鐸娛樂提供）

莊凱勛呼籲影視新秀們踴躍參與2025金片子大賽，「每一個年紀創作出來的風景就會不一樣，所以永遠不要覺得等到時機成熟才去做，因為你在20多歲創作的火花跟生猛，絕對會有別於30、40、50歲創作時候的底蘊深度，那是不一樣的風景。」莊凱勛表示，沒有人一開始就是大師，都要透過不斷地磨練，因此歡迎大家每年都參加，練習自己說故事的能力，「過程是別人搶不走的。」

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金片子大賽鼓勵影視新手勇敢追夢，莊凱勛也表示，自己一直是行動派的人，18歲時曾鼓起勇氣參加大學系上舉辦的歌唱比賽，克服對人群的恐懼以吉他自彈自唱拿下第四名。熱愛騎重機的他，也考取台灣TSR賽車合格證，「從去年年底到今年一股腦地投入，做車輛的準備、改裝，也讓自己定期去賽車場練習，終於在今年三月順利拿到TSR賽車手的合格證，這件事對我這個40幾歲的大叔來說是蠻衝動的事情，也為自己的人生多一個紀錄。」

▲2024金片子大賽最佳男演員獎得主莊凱勛。（圖／台北市電影委員會提供）



邁入第十五屆的「金片子大賽」歷年來吸引眾多重量級影人參與，金馬影帝李康生2021年短片《有風的日子，有雲》，一舉入圍六項大獎。此外，金鐘視帝莊凱勛、藍葦華；金鐘視后劉瑞琪、金馬最佳新演員胡智強、金馬最佳女配角張詩盈等實力派演員皆曾參與其中，本屆總獎金更高達新台幣113萬元。

▲莊凱勛鼓勵追夢。（圖／光之鐸娛樂提供）



金片子大賽徵件內容以15分鐘內的短片為號召，不受劇情、實驗、動畫、紀錄片等限制，皆可角逐「金片子金獎」（獎金新台幣60萬元）、「金片子銀獎」（獎金新台幣20萬元）、「金片子銅獎」（獎金新台幣10萬元）等大獎以及眾多個人獎項。