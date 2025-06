記者王靖淳/綜合報導

台英混血女星韓笙笙有「小許瑋甯」的封號,2023年宣布嫁給圈外男友,今年情人節公開懷孕的喜訊,她在上個月底PO文宣布平安生下女兒,事後更曬出全家福合照,甜蜜表示:「從兩個人變成三個人。」

▲韓笙笙PO全家福。(圖/翻攝自Instagram/dadarara)

透過韓笙笙分享的全家福可見到,她和老公都穿著白色短袖上衣,閉著眼睛露出笑容,女兒頭上則戴著白色的蝴蝶結。夫妻倆用雙手抱著女兒,動作輕柔且小心翼翼,模樣相當幸福甜蜜,流露出升格成為新手爸媽的喜悅,並在文中開心寫下:「跟大家分享我們的第一個全家福,From two to three our family grows(從兩個人到三個人,我們的家庭正在成長)。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲韓笙笙PO全家福。(圖/翻攝自Instagram/dadarara)

貼文及照片曝光後,立即吸引大批網友朝聖按讚,同時也紛紛留言恭喜她,「超級幸福」、「好溫馨可愛」、「好美的畫面」、「生完還是好美」、「好美好幸福的全家福」、「恭喜笙笙,一家三口很幸福」、「怎麼可以剛生完就這麼漂亮!」喜獲一票祝福。