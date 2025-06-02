AKB48慶20周年名單「驚見台灣女孩」！　神七4成員夢幻回歸陣容超狂

記者劉宜庭／綜合報導

日本國民女團AKB48邁入第20週年，將於8月14日推出第66張單曲作為紀念作品。此次選拔成員名單星光熠熠，不僅找回象徵黃金時代的「神七」成員，更邀請來自海外姐妹團體的7位代表共同參與，來自台灣的AKB48 Team TP人氣成員林于馨也雀屏中選，實現長年以來與本隊成員合作的夢想。

▲AKB48慶20周年錄製新曲，陣容超豪華。（圖／翻攝自YouTube／AKB48）

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▲AKB48 Team TP林于馨入選。（圖／翻攝自YouTube／AKB48）

名單中，除了有「神七」成員前田敦子、高橋南、小嶋陽菜、指原莉乃OG代表夢幻合體，更邀請來自海外姐妹團體的7位代表共同參與，堪稱史上最強AKB48跨海同學會。

AKB48第66張單曲選拔成員共計22人，除了包含小栗有以、向井地美音、千葉惠里等11位現役主力，還首度邀請海外姐妹團體JKT48、BNK48、MNL48、Team SH、Team TP、CGM48、KLP48的代表成員共7人參與錄製，創團以來首次出現的「跨國混編」陣容。OG成員的回歸更讓粉絲嗨翻，距離她們上一張參與單曲《你是旋律》已有9年。

單曲center（C位，指中間位置）由12年資歷的「王牌」小栗有以擔綱，她表示希望能創造出像《戀愛的幸運餅乾》一樣的代表作；首次入選的新井彩永，則期許自己能成為「AKB48與世界的橋樑」。

▲小栗有以擔任單曲center。（圖／翻攝自YouTube／AKB48）



來自AKB48 Team TP的林于馨這次也入選選拔名單。她在社群上感動發文表示：「自己也不敢相信能在20周年這樣特別的時期，能夠以TP的身分和她們一起參與這張單曲。」她透露多年來經常夢見能與本隊成員共事，「沒想到這次是真的」，如今夢想成真，會更加珍惜機會、努力交流，希望更多海外粉絲能透過這次舞台認識TP、喜歡上AKB48。