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鬼鬼突曬混血女娃照！超有愛畫面遭疑「女兒首露面」　本人回應揭真相

記者孟育民／台北報導

「鬼鬼」吳映潔今年1月無預警宣布未婚當媽，喜迎寶貝女兒「妹子」，她今（1日）突在社群公開和混血寶寶廣告影片，兩人在畫面中互動相當有愛，掀起網友討論，紛紛留言直呼：「天呀是女兒嗎」、「眼睛大大」、「超可愛，漂亮的娃兒」。對此，鬼鬼則回應：「她不是妹子啦！」親上火線否認網友。

▲▼鬼鬼突曬混血女娃影片，掀起網友討論 。（圖／翻攝自Facebook／吳映潔 Gemma Wu ）

▲鬼鬼突曬混血女娃影片，掀起網友討論 。（圖／翻攝自Facebook／吳映潔 Gemma Wu ）

鬼鬼日前接下益菌護膚品牌代言，將透過此次代言首度公開與寶寶的親密互動，親手為寶寶擦上益菌潤膚乳液、寶寶益菌屁屁膏，展現溫柔又俐落的新手媽媽模樣，也意外流露出日常裡不為人知的育兒心情。拍攝現場，吳映潔分享了每天與寶寶相處最療癒的時光就是「幫寶寶洗澡」，對她來說，幫寶寶洗澡不只是清潔，更是一場珍貴的親密儀式，一個能暫時抽離忙碌、好好陪伴寶寶的溫馨時光，「媽媽不只一種樣子，我也在學習跟自己、跟寶寶一起長大。」

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▲▼鬼鬼突曬混血女娃影片，掀起網友討論 。（圖／翻攝自Facebook／吳映潔 Gemma Wu ）

▲▼鬼鬼在畫面中相當有愛 。（圖／翻攝自Facebook／吳映潔 Gemma Wu ）

▲▼鬼鬼突曬混血女娃影片，掀起網友討論 。（圖／翻攝自Facebook／吳映潔 Gemma Wu ）

事實上，鬼鬼當時公開「未婚產女」就引發外界討論，但她出席活動坦然回應，表示生小孩本就是她人生規劃的一部分，「這是我自己的選擇，而且我的人生一直都很勇敢。」雖然稱女兒是天使寶寶，但身兼父母的她，在育兒路上也曾崩潰，「我尿布沒有包好，我抱她整片肚子都是（排泄物）是崩潰的！」

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鬼鬼女兒吳映潔

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