《魷魚3》更殘暴了！遊戲關卡公開「滿地都是血」　李政宰痛苦：為何不殺我

記者吳睿慈／綜合報導

Netflix原創劇集《魷魚遊戲3》於1日公開正式預告，以陰森的童謠「咚咚，請問是誰啊？我是小乖乖」開場，接著屬於魷魚遊戲的專屬聲音「遊戲即將開始」出現。新版預告殘暴尺度加倍，除了滿地都是血以外，主角成奇勳（李政宰飾）更痛苦大喊：「為什麼不殺我？為什麼只留我活口？」看點滿滿。

▲▼李政宰與李炳憲對決。（圖／Netflix提供）



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《魷魚遊戲3》1日加碼新版遇到，巨型英熙娃娃再次登場，多名參賽者在進入遊戲的大門後，發現自己躲藏在英熙的高大雙腿後，驚恐萬分的表情完全顯露於表情上，比賽再度展開廝殺，畫面一轉，大批穿著綠色外套的參賽者倒在血泊中。

▲▼ 《魷魚3》殺戮味更重了。（圖／Netflix提供）



主角成奇勳（李政宰飾演）獨活痛苦大喊：「為什麼不殺我？為什麼只留我活口？」他的崩潰表達出自己在叛變中失去好友正培的沉重罪惡感。而如今，他將與「負責人」（李炳憲飾演）進行最終對決，這位曾以參賽者編號001「吳寧一」的身份潛入遊戲，如今卸下面具、重回遊戲操控者的角色，冷冷地問道：「456號，你對人還有信心嗎？」全新的遊戲危險再升級，且充滿挑撥人心與信任的挑戰。

在絕望邊緣，張金子（康愛心 飾）淚流滿面哀求：「我求你馬上停止這場遊戲。」而李名器（任時完 飾）在可能即將面臨生死關頭的臨界點，大聲地問純熙（曹柔理 飾）：「那妳打算怎麼辦？坐著等死嗎？」全員崩潰。

▲李陣郁中槍後續即將公開。（圖／Netflix）



此外，繼上一季結尾，最令人好奇的是朴璟碩（李陣郁飾演）生死不明，他在叛亂鎮壓中中彈，如今出現在劇照中，一手按住腹部傷口，面對一名粉紅守衛，令人緊張地猜想他是否奇蹟生還，並準備展開復仇。《魷魚遊戲》最終季6月27日Netflix全球獨家上線。