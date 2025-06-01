專訪／「千年神乳」20歲AV女優驚吐：從沒看過A片　初體驗大戰3天：完成任務了

記者吳睿慈／專訪

20歲AV女優瀨戶環奈年初才出道，因擁有170公分高挑身材、驚人J罩杯和59公分腰圍，加上酷似「橋本環奈」的天使臉蛋，出道即巔峰。她即將在8月出席TRE國際成人展，接受《ETtoday》專訪，對於粉絲給予的「千年一遇的神乳」封號，她受寵若驚：「非常驚訝，大家的反應跟對我的迴響這樣大，我感到很驚喜。」她也承認入行前、後從沒看過A片，震驚全場。

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▲AV女優瀨戶環奈桃花眼很有電力。（圖／記者周宸亘攝）



瀨戶環奈從寫真女星踏入圈內，因周遭工作人員、粉絲推薦「妳也可以挑戰看看這種工作（AV女優），現在缺像妳這樣的人才」。於是她踏入AV業界，發現是另一個新世界，她驚訝回答：「沒想到片商會幫我自己這麼大的宣傳，我覺得很驚喜，被封為『怪物新人』，我有點意外大家把我講得這麼好。」

原以為只是平淡地加入AV界，瀨戶環奈謙虛表示「雖然知道AV界有很多漂亮的女孩子，但什麼樣的女孩會爆紅、但什麼樣的女孩會被關注，我還不太清楚，我就是一個正常的女生，沒想到會有這樣的待遇、封號」，出道前，她先斬後奏事前沒有讓家人知道，AV出道解禁瞬間才知道，「家人有嚇到一跳，花了一點時間溝通，大家都說『加油』。」

▲▼AV女優瀨戶環奈害羞承認「初體驗拍3天」。（圖／記者周宸亘攝）



家人還會幫她搭配服裝，就連爸爸也出動，她說，「工作上如果有急用，爸爸會立刻開車去幫我買，回到家時就跟我說『妳就什麼都不要做』，體諒我的辛勞、叫我好好吃飯」。年初踏入業界，獻出拍片初體驗，她分享心得感想，「不安感來自A片拍攝時間很長，我不確定自己能不能撐得玩一天，第一次拍片會不會給大家添麻煩。」

所幸初體驗很順利，瀨戶環奈感謝劇組的照顧：「拍完以後，片場的人跟我說『辛苦了』，有種我真的成為女優了，完成一個任務了。」她深刻記得拍片時長，靦腆笑喊：「這可以說嗎？第一次拍了3天。」，體力幾乎吃不消，細聊3天的工作行程，其實包含前2天拍形象照。

▲AV女優瀨戶環奈擁有170公分、驚人J罩杯和59公分腰圍的完美身材。（圖／記者周宸亘攝）



神奇的是，瀨戶環奈不論是入行前、入行後都未看過A片，「導演、製作人有給我建議，不要想說為了增進演技去看別人的片子，因為看別人的片子會無意識模仿別人，你會學到別人身上的習慣，不推薦看別人的片子學習，多看自己的作品，自拍、照鏡子，找出自己展現自己漂亮的一面。」她也承諾會努力來台與粉絲見面。