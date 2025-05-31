直擊／IVE開麥高音震破天際！兪眞狂撩髮誘惑粉絲　Rei高馬尾美爆全場瘋掉

記者吳睿慈／高雄報導

韓流音樂盛典「2025ALL LOUD KT POP」31日於高雄世運主場館重磅登場，人氣女團IVE第四組順序登場，她們以〈REBEL HEART〉揭開序幕，因應高雄炎熱天氣，Rei、Liz、Gaeul綁起俐落馬尾，Rei更是把瀏海全部往後梳露出額頭，難得以霸氣造型現身，兪眞與員瑛則是把頭髮捲成浪漫的波浪捲，最後Leeseo以清秀直髮現身，甫現身就引起陣陣尖叫聲。

▲IVE首度在高雄開唱。（圖／讀者提供）



IVE以歌曲〈REBEL HEART〉開場，兪眞大喊一聲「Make some noise」，證明有開賣真唱，全場氣氛嗨到最高點，她特地把頭髮接長，隨手撩髮都電力十足，台下歌迷嗨到狂抖，邊為她們尖叫應援，而員瑛彷彿走伸展台，舉手投足散發優雅氣質。

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▼▲IVE全員開麥秀歌喉，兪眞、Liz輪流飆高音。（圖／讀者提供）



由於團體歌曲難度不小，數次有高音部分，Liz、兪眞發揮唱功，數次展現優秀歌喉，高音幾乎震破天頂，引起台下歌迷吶喊「好會唱」，而員瑛增肌成功，臉蛋雖圓潤了一點，但身材比例更完美，她甜美地說著：「我們第一次來高雄，出發之前就很期待了，你們有想我們嗎？」全場喊著「有」。

▲直擊／IVE（圖／讀者提供）

首次來到高雄開唱，IVE抵達就先吃了珍珠奶茶，她們許願表示「表演結束後要吃爆」，相約等等大啖美食。接著，IVE帶來歌曲〈Kitsch〉、〈After Like〉首首破億金曲連唱，立刻掀起高雄世運主場館萬人大合唱，頓時掀起當晚最高潮！