田中圭又被爆「曾睡過酒店妹」！　私德不修永野經紀公司怒封殺

記者劉宛欣／綜合報導

日本男星田中圭與以「清純」形象聞名的女星永野芽郁，爆出不倫疑雲近一個月，兩人形象皆受到不同程度的衝擊。女方多部廣告代言遭撤，而田中圭看似安然無恙，但近期卻有日媒直指，真正的「後座力」才正要降臨在他身上，有經紀公司傳私下發出禁令，不讓旗下女演員再與他合作，另一方面，還有網紅出面爆料他過去曾與酒店小姐上床。

▲田中圭恐成為「共演黑名單」。（圖／翻攝自劇照）

根據日媒報導，永野芽郁的經紀公司對田中圭毫無自覺的行為，感到憤怒，考慮進一步禁止旗下藝人與他合作。雪上加霜的是，網紅、前人氣的酒店小姐也發片爆料稱聽過很多田中圭的傳聞，脫口道：「我認識的一個酒店小姐說跟他上過床。」雖然只是傳聞，沒有確切證據，但在田中圭形象風波未平之際，可說是又被捅了一刀。

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▲田中圭又被爆料曾睡過酒店小姐。（圖／翻攝自劇照）

有業界人士分析指出：「雖然這些內容真假未明，但只要與私德有關的傳聞越滾越大，電視台與品牌代言方便可能因此退避三舍，田中圭的工作機會勢必受限。」

事實上，田中圭本人過去也多次公開承認自己的性格散漫，他曾談到身邊的人常對他老婆說「妳能嫁給田中真是太厲害了」，讓他反思「我真的那麼差嗎？」他也自曝無法事先做承諾，只能當天決定要不要赴約，承認是個自我中心者。同年他在某次受訪時，自揭金錢觀念差勁，曾在不自覺的情況下，把帳戶花到只剩下69日圓（約15元台幣），看到餘額時還被嚇到。