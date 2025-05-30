「最美周芷若」連續發文又秒刪！氣喊「因為我好說話？」衝熱搜

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星祝緒丹因2019年《倚天屠龍記》收穫「最美周芷若」之稱，去年參演《永夜星河》迎來新的事業巔峰，近日正在《浪姐6》中展開競賽。她30日突然在微博連發2則貼文後又秒刪，引發網友廣泛討論，根據網友截圖留存的內容，祝緒丹先後發出「因為覺得我好說話？」以及「跟公司沒關係，別亂猜了，多的也不能說。看看怎麼解決吧」的言論，兩則貼文均在短時間內被刪除，此舉迅速登上熱搜榜。

▲祝緒丹近日正在準備《浪姐6》舞台表演。（圖／翻攝自祝緒丹微博）

網友紛紛對於祝緒丹的情緒狀態及事件背景進行多方猜測，懷疑她受到了難以言明的委屈。近日，祝緒丹《浪姐6》的最新一輪公演舞台即將到來，密集的訓練與高壓環境，可能對她造成不小壓力。部分網友推測事件可能涉及私事，如生活困擾或人際衝突，此外也有觀眾猜測節目錄製過程中可能與製作單位或其他參賽者產生摩擦，但她本人至今都沒有出面解釋。

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▲祝緒丹連發兩則情緒貼文後秒刪。（圖／翻攝自祝緒丹微博）

祝緒丹雖明確表示事件與經紀公司「嘉行傳媒」無關，但仍有不少粉絲開始質疑公司作為。另一方面，也有一些評論認為祝緒丹此舉是「利用秒刪炒熱度」。目前，祝緒丹及團隊尚未公開回應事件，粉絲則不斷在相關貼文底下宣傳新作《廬州月》，試圖洗掉不好的留言。