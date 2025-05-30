10億女星復合前夫「照三餐啪啪」　警衛看不下去：不要在電梯摸來摸去

記者蔡琛儀／台北報導

擁有10億身價、被譽為「財富女神」的王宥忻，和前夫翁承旭2年前離婚，但近期重燃愛苗，且愛得更加火熱，不僅常公開放閃，在女兒面前也不避諱，王宥忻今天出席新事業記者會笑說，連警衛都跟他們的女兒說：「叫你爸媽不要在電梯裡摸來摸去。」更大方自爆照三餐「啪啪」，自虧：「沒結紮的話可能每年都會生一個。」足見愛火之旺。

▲▼ 王宥忻與前夫翁承旭離婚後又重燃愛火。（圖／記者李毓康攝）

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兩人曾歷經婚姻波折、分合再續，如今不僅感情穩定，更攜手打拼事業、攀向高峰，「夫妻關係是根本，當彼此和諧合一，事業自然水到渠成。我們分開那段期間，虧了上億；如今攜手重返，短短時間內每月營收已突破數千萬。」外界對兩人是否將步入第二次婚姻也充滿好奇，王宥忻笑說：「我們不再在乎形式，而是把每一分每一秒的相處都活成幸福的模樣。比熱戀時還熱戀，因為我們就是女神愛啪啪！」

至於先前王宥忻被爆出一家人在養生會館大聲吵鬧，她今天也解釋：「當天沒有其他客人，是在回答按摩師父的問題。」但她也對於造成民眾困擾道歉：「公開場合大聲就是不對，會注意之後在公開場合的講話聲調，這次做了不好的示範。」

▲ 王宥忻積極投資副業。（圖／記者李毓康攝）

她投資副業年收入粗估5000萬，繼醫療、培訓、寵物，電商、房產等十多項投資事業之後，又新增美容事業，剛開始就噴了一千萬，王宥忻喊話希望從台灣出發，前進國際，不是只賺錢，我覺得內心富足更重要，希望能成為幸福企業！」