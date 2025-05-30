韋禮安領軍柏霖、閻奕格挑戰國際創作營　3天寫17首歌太狂

記者蔡琛儀／台北報導

韋禮安領軍師弟柏霖、閻奕格、阿布絲、倪子岡等人，齊聚「2025 國際音樂創作營暨工作坊」，與來自美國、南韓、瑞典、印尼、馬來西亞等國音樂人進行創作交流，展開一場音樂界的「世界盃」。光是三天內，就誕生高達17首原創新曲，甚至有多首歌曲已被唱片公司搶先預訂準備發行。

▲韋禮安領軍師弟柏霖、閻奕格逾十多位歌手前進「2025 國際音樂創作營暨工作坊」。（圖／文策院/WCM提供）

經驗豐富的韋禮安此行與美、韓、馬音樂人同組寫歌，靈感大爆發，不僅迅速完成新曲，甚至意外催生新專輯雛型，他直呼「創作變得更自由、更有趣」，並透露其中幾首歌有望收錄進未來專輯。他還自備啤酒與國際音樂人小酌慶功，對於師弟柏霖入圍金曲歌王更是第一時間獻上祝賀。

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柏霖得知入圍時，正好在營隊中創作，也巧遇爸爸生日，他形容這是一份「宇宙送來的禮物」，更感謝身邊多位夥伴參與專輯製作。他坦言透過這次合作學到把心打開與不怕重來，「有時換個chord，整首歌就活起來」，下定決心未來要寫出「在地故事、世界語言」的音樂。

▲韋禮安和多國音樂人交流。（圖／文策院/WCM提供）

閻奕格、阿布絲、Elin李宜玲與南韓OST創作人Sarah.J組成「女力隊」，創下6小時寫出2首歌的驚人紀錄。她們默契十足、火花不斷，閻奕格直呼：「不只提升能量，還交到新朋友，已經約好下次要去他們國家玩了！」