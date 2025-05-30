ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

陸10大熱門短劇出爐！
5款「燃脂食物」剷平小腹
「最美周芷若」連續發文又秒刪衝熱搜
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

Andy 家寧 NanaQ 李怡貞 宥勝 慈惠 謝盈萱 陳沂

AV女神田野憂升格「M級長輩」　細腰＋筷子腿被讚：造物者的奇蹟

記者劉宛欣／綜合報導

日本AV女優田野憂擁有L級的驚人上圍，受到不少粉絲喜愛。不過，她最近自曝罩杯再升級，竟然因為積極健身練出「M罩杯」，讓老司機驚呼連連。就連台灣AV達人一劍浣春秋也特地發文盛讚「配上纖細的腰身與筷子腿，真的只能用『造物者的奇蹟』來形容。」

▲田野憂在社群分享擇偶條件。（圖／翻攝自田野憂X）

▲田野憂的罩杯又升級。（圖／翻攝自田野憂X）

一劍浣春秋在文章中點名田野憂堪稱「AV界社群經營最強代表」，不僅在發文內容上充滿創意、極具互動感，還會「海巡」自己的動態、積極回覆粉絲，因此讓她的社群人氣水漲船高。自2024年6月11日出道至今滿一年，她在X（舊稱Twitter）上的粉絲數已突破23萬，可說成績相當亮眼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲田野憂在社群分享擇偶條件。（圖／翻攝自田野憂X）

▲田野憂在社群分享擇偶條件。（圖／翻攝自田野憂X）

更讓人眼睛一亮的是，田野憂不藏私，在社群上公布了她的「擇偶條件」，引發網友熱議。從收入到生活習慣，她條列出8項標準，包括「年收入需達400萬日圓以上（約台幣82.3萬）」、「喜歡健身」、「隨時能給她一個擁抱」、「能接受她的潔癖」等。其中甚至還有像「每天都會稱讚我好可愛」、「晚上枕著我的手臂睡覺」這類甜蜜要求。

田野憂表示，之所以會主動公開這些條件，是因為「不想繳單身稅」，貼近時事又不失個人特色的發文，大大提升了她的粉絲黏著度。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

田野憂

推薦閱讀

家寧被爆「海邊上空親密照」！男閨蜜深夜PO完整視角 真相全公開

家寧被爆「海邊上空親密照」！男閨蜜深夜PO完整視角 真相全公開

13小時前

周杰倫公開找房子！「地點在哪無所謂」只開1條件：歡迎房仲聯繫

周杰倫公開找房子！「地點在哪無所謂」只開1條件：歡迎房仲聯繫

12小時前

NanaQ曬「與2男睡同房」照！　發聲挺家寧嘆：居然被無限延伸

NanaQ曬「與2男睡同房」照！　發聲挺家寧嘆：居然被無限延伸

5/29 19:22

小S大女兒出國1年「外型變了」！低胸背心包不住上圍 中空現身全被拍

小S大女兒出國1年「外型變了」！低胸背心包不住上圍 中空現身全被拍

11小時前

直擊／蔡康永暴瘦現身東京！　帥氣鮮肉男相伴…真實身份曝光

直擊／蔡康永暴瘦現身東京！　帥氣鮮肉男相伴…真實身份曝光

11小時前

才剛出新歌…蔡依林震撼宣布重返小巨蛋！　開唱日期曝光

才剛出新歌…蔡依林震撼宣布重返小巨蛋！　開唱日期曝光

12小時前

家寧三度發聲開戰Andy！　謝和弦留言開嗆她「噓你媽」引圍觀

家寧三度發聲開戰Andy！　謝和弦留言開嗆她「噓你媽」引圍觀

5/29 22:10

樂天女孩與富商元配官司成謎　女孩臨時取消高雄端午活動引聯想

樂天女孩與富商元配官司成謎　女孩臨時取消高雄端午活動引聯想

8小時前

快訊／BLACKPINK高雄世運「9種票價」出爐！　最貴8800元、6／12全面開賣

快訊／BLACKPINK高雄世運「9種票價」出爐！　最貴8800元、6／12全面開賣

12小時前

李怡貞一口氣列「11項特徵線索」！　啦啦隊小三廁所唱歌直播

李怡貞一口氣列「11項特徵線索」！　啦啦隊小三廁所唱歌直播

5/29 17:34

快訊／親哥遭爆料「偷拍性愛片還外流」　BLACKPINK成員Jisoo緊急岀面發聲

快訊／親哥遭爆料「偷拍性愛片還外流」　BLACKPINK成員Jisoo緊急岀面發聲

5/29 16:29

啦啦隊小三風波狂燒！Yuri突「留言又刪」網湧入吃瓜：話中有話？

啦啦隊小三風波狂燒！Yuri突「留言又刪」網湧入吃瓜：話中有話？

6小時前

熱門影音

家寧反擊「是Andy多次出軌」　曝工作數據：誰是誰的工具人？

家寧反擊「是Andy多次出軌」　曝工作數據：誰是誰的工具人？
誰能扛得住紅毯簽鏡頭？　林志玲遭考驗…楊冪秒躲開

誰能扛得住紅毯簽鏡頭？　林志玲遭考驗…楊冪秒躲開
#崔廷宇 離世！享壽69歲 曾演《主君的太陽》

#崔廷宇 離世！享壽69歲 曾演《主君的太陽》
#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據

#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據
家寧爆Andy「劈腿多女」　 握證據：都是真實內容

家寧爆Andy「劈腿多女」　 握證據：都是真實內容
陶晶瑩遭「神秘力量」封殺　嘆台灣藝人「被迫表態」

陶晶瑩遭「神秘力量」封殺　嘆台灣藝人「被迫表態」
李千娜「快閃納豆婚禮」道歉　原因曝光：要去幫兒子洗澡

李千娜「快閃納豆婚禮」道歉　原因曝光：要去幫兒子洗澡
林俊傑伴舞摔落升降台　他中斷演唱..緊急扶起

林俊傑伴舞摔落升降台　他中斷演唱..緊急扶起
六月曝跟李易「沒有爭吵」 分享婚姻感悟：不要過來XD

六月曝跟李易「沒有爭吵」 分享婚姻感悟：不要過來XD
【把我當工具人】Andy認「感情黑料」！反控家寧先到男人家過夜

【把我當工具人】Andy認「感情黑料」！反控家寧先到男人家過夜
肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻
曾之喬育兒「排班制」　誇老公辰亦儒：沒看錯人

曾之喬育兒「排班制」　誇老公辰亦儒：沒看錯人
家寧澄清「從未逾矩」是Andy多次出軌！　拿「工作數據」反擊：究竟誰才是工具人？

家寧澄清「從未逾矩」是Andy多次出軌！　拿「工作數據」反擊：究竟誰才是工具人？

Andy反擊「劈腿指控」曝家寧到男人家過夜 奶奶剛過世「她急要錢出國」：永遠的痛！

Andy反擊「劈腿指控」曝家寧到男人家過夜 奶奶剛過世「她急要錢出國」：永遠的痛！

田馥甄小巡演無預警「萬里改埔里」　遺憾難過：盡心盡力，無法盡如人意

田馥甄小巡演無預警「萬里改埔里」　遺憾難過：盡心盡力，無法盡如人意

陳傑憲脫口「老婆要照三餐揍」　道歉了..辣妻發聲：亂講話

陳傑憲脫口「老婆要照三餐揍」　道歉了..辣妻發聲：亂講話

泫揆為《魔鬼的計謀2》失言道歉　認已反省：現在跟玹準關係很好！

泫揆為《魔鬼的計謀2》失言道歉　認已反省：現在跟玹準關係很好！

連假追劇超幸福！快找「男神.女神陪伴」　Disney+高質感片單「有顏值有演技」

連假追劇超幸福！快找「男神.女神陪伴」　Disney+高質感片單「有顏值有演技」

賈永婕世壯運水球奪金牌　老公到場加油..她累喊：快斷氣

賈永婕世壯運水球奪金牌　老公到場加油..她累喊：快斷氣

家寧控訴分手內幕「他知商標註冊」　Andy反擊：她確實與張媽媽同一陣線

家寧控訴分手內幕「他知商標註冊」　Andy反擊：她確實與張媽媽同一陣線

陶晶瑩遭「神秘力量」禁止主持三金！　嘆台灣藝人「被迫表態」：只想好好工作

陶晶瑩遭「神秘力量」禁止主持三金！　嘆台灣藝人「被迫表態」：只想好好工作

鍾明軒公開阿滴道歉訊息！　願意同台：私下不會來往

鍾明軒公開阿滴道歉訊息！　願意同台：私下不會來往

林俊傑演出中途「上救護車治療」！　重病撐完2場演唱會...愧疚致歉

林俊傑演出中途「上救護車治療」！　重病撐完2場演唱會...愧疚致歉

納豆❤依依大婚演藝圈好友到齊　Selina化防水妝.于美人送婚姻祕訣

納豆❤依依大婚演藝圈好友到齊　Selina化防水妝.于美人送婚姻祕訣

看更多

【泰格與雪兒】真的很環保

即時新聞

剛剛
剛剛
22分鐘前0

GD發IG照連曬「兩種色」避總統大選政治爭議！　機智化解被讚翻

38分鐘前0

林逸欣才剛澄清婚變...女女曖昧畫面曝光！　她認：一點都不排斥

48分鐘前20

陸10大熱門短劇出爐！　冠軍被讚「麻雀雖小五臟俱全」

56分鐘前20

「最美周芷若」連續發文又秒刪！氣喊「因為我好說話？」衝熱搜

1小時前1014

10億女星復合前夫「照三餐啪啪」　警衛看不下去：不要在電梯摸來摸去

1小時前0

《冥婚》害怕召喚真正的鬼魂　演員咒語只敢唸半句

1小時前0

韋禮安領軍柏霖、閻奕格挑戰國際創作營　3天寫17首歌太狂

1小時前65

陳奕求婚五分埔成衣千金成功！　交往1年訂終身「選日子超有心」

1小時前23

AV女神田野憂升格「M級長輩」　細腰＋筷子腿被讚：造物者的奇蹟

2小時前20

跨5國運送40米貨櫃！美國馬戲團霸氣來台　4.7公尺「雷霆圓頂」打造死亡之球

讀者迴響

熱門新聞

  1. 家寧被爆「海邊上空親密照」！男閨蜜深夜PO完整視角 真相全公開
    13小時前4655
  2. 周杰倫公開找房子！「地點在哪無所謂」只開1條件：歡迎房仲聯繫
    12小時前3829
  3. NanaQ曬「與2男睡同房」照！　發聲挺家寧嘆：居然被無限延伸
    5/29 19:222445
  4. 小S大女兒出國1年「外型變了」！低胸背心包不住上圍 中空現身全被拍
    11小時前3627
  5. 直擊／蔡康永暴瘦現身東京！　帥氣鮮肉男相伴…真實身份曝光
    11小時前1813
  6. 才剛出新歌…蔡依林震撼宣布重返小巨蛋！　開唱日期曝光
    12小時前125
  7. 家寧三度發聲開戰Andy！　謝和弦留言開嗆她「噓你媽」引圍觀
    5/29 22:104238
  8. 樂天女孩與富商元配官司成謎　女孩臨時取消高雄端午活動引聯想
    8小時前2018
  9. 快訊／BLACKPINK高雄世運「9種票價」出爐！　最貴8800元、6／12全面開賣
    12小時前147
  10. 李怡貞一口氣列「11項特徵線索」！　啦啦隊小三廁所唱歌直播
    5/29 17:342223
ETtoday星光雲

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合