AV女神田野憂升格「M級長輩」　細腰＋筷子腿被讚：造物者的奇蹟

記者劉宛欣／綜合報導

日本AV女優田野憂擁有L級的驚人上圍，受到不少粉絲喜愛。不過，她最近自曝罩杯再升級，竟然因為積極健身練出「M罩杯」，讓老司機驚呼連連。就連台灣AV達人一劍浣春秋也特地發文盛讚「配上纖細的腰身與筷子腿，真的只能用『造物者的奇蹟』來形容。」

▲田野憂的罩杯又升級。（圖／翻攝自田野憂X）

一劍浣春秋在文章中點名田野憂堪稱「AV界社群經營最強代表」，不僅在發文內容上充滿創意、極具互動感，還會「海巡」自己的動態、積極回覆粉絲，因此讓她的社群人氣水漲船高。自2024年6月11日出道至今滿一年，她在X（舊稱Twitter）上的粉絲數已突破23萬，可說成績相當亮眼。

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▲田野憂在社群分享擇偶條件。（圖／翻攝自田野憂X）

更讓人眼睛一亮的是，田野憂不藏私，在社群上公布了她的「擇偶條件」，引發網友熱議。從收入到生活習慣，她條列出8項標準，包括「年收入需達400萬日圓以上（約台幣82.3萬）」、「喜歡健身」、「隨時能給她一個擁抱」、「能接受她的潔癖」等。其中甚至還有像「每天都會稱讚我好可愛」、「晚上枕著我的手臂睡覺」這類甜蜜要求。

田野憂表示，之所以會主動公開這些條件，是因為「不想繳單身稅」，貼近時事又不失個人特色的發文，大大提升了她的粉絲黏著度。