啦啦隊小三風波狂燒！Yuri突「留言又刪」網湧入吃瓜：話中有話？

記者劉宛欣／綜合報導

律師李怡貞在節目《11點熱吵店》中揭露，一名曾任或現任樂天啦啦隊女孩介入富商家庭，甚至還懷孕、墮胎，讓正宮氣憤提告。消息一出，鍵盤柯南紛紛試圖就李怡貞給出的線索，揪出當事人身分。此事引發網友對其他樂天女孩的揣測，包括琳妲、孟潔、禾羽等多位成員紛紛出面澄清，表示與事件無關，其中，曾為樂天一員的Yuri（陳洛心）的留言，也引發討論。

▲李怡貞的爆料，讓許多樂天女孩站出來澄清。（圖／翻攝自樂天女孩官方IG）

現已轉至味全小龍女的Yuri（陳洛心），29日在某名啦啦隊女孩的貼文留言「我也一直在關注這個」，還附上了兩個愛心符號，引發網友聯想，紛紛猜測她「這是話中有話嗎？」然而，Yuri隨後刪除該留言，未做進一步回應，不過，刪留言後，卻讓眾人更加好奇，「吃瓜」的網友紛紛湧入。

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▲Yuri留言引發討論。（圖／翻攝自Yuri IG）

除了李怡貞給出的線索以外，根據《TVBS新聞網》報導指出，該啦啦隊女孩的IG粉絲數約30萬人、曾與林襄同台、參與籃球與棒球相關活動，去年傳出與球員交往，還曾上過琳妲的YouTube節目，越來越多具體的細節曝光，讓外界猜測的範圍逐漸縮小。

樂天球團目前持保守態度，只是今天（30日）有眼尖球迷發現，成員Dora臨時取消高雄端午划龍舟活動，引發聯想，對此，樂天球團交由經紀人回應：「私人問題不予回應。」未給出確切的答案。