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NewJeans違反獨立活動禁令「遭強制履行」！　天價賠償規定曝光

記者黃皓瑋／綜合報導

南韓女團NewJeans與經紀公司ADOR間的合約糾紛鬧上法院，近期最新進度曝光，先前被法院禁止獨立進行演藝活動的NewJeans，因在禁令生效後，仍自行以「NJZ」的名義公開活動，因而被裁定「強制履行（강제이행）」，天價賠償規定也隨之曝光。

▲NewJeans和ADOR的訴訟進行中。（圖／翻攝自Instagram／newjeans_official）

▲NewJeans和ADOR的訴訟仍在進行中。（圖／翻攝自Instagram／newjeans_official）

NewJeans曾針對獨立活動禁令提出異議申請，不過該申請在上月被法院駁回。綜合韓媒報導，首爾中央地方法院今（30日）宣告，由於NewJeans違反禁令，將對他們進行「間接強制（履行）」。依照南韓法律規定，所謂的間接強制是強制履行的一種，是對於沒有遵守法院命令的受處份者，所進行的懲處。

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▲▼唯一反對NewJeans解約的是惠仁爸！　媽媽代使親權「被爆家庭革命」。（圖／翻攝自NewJeans官方IG）

▲NewJean若再違反禁令恐承擔天價賠償金。（圖／翻攝自Instagram／newjeans_official）

首爾中央地方法院所作的間接強制，要求NewJeans的每位成員，在專屬合約效力確認訴訟的一審判決出爐前，都不得繞過ADOR，透過第三方或者自行展開演藝活動。按照規定，違約的成員將須支付10億韓元（約台幣2165萬元）的賠償金，也就是說，如果再發生先前以其他名義進行團體活動的情況，全員則須支付合計高達50億韓元（約台幣1.08億元）的賠償金。

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