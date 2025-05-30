呂秋遠想找李怡貞打私生子官司！她曝「私下對話」嘆：兩人都有問題

記者劉宛欣／綜合報導

知名律師呂秋遠捲入私生子風波，沉默了一段時間後，29日再度發表超過五千字長文喊冤，表示是「對方主動勾引」，引發話題。呂秋遠似乎有意對該事件展開法律行動，尋求其它律師協助處理案件，找上的就是網紅律師李怡貞。不過李怡貞今（30）日早上在臉書公開對話截圖並親自回應，表明婉拒這項委任請求。

▲呂秋遠有意委託李怡貞案件。（圖／翻攝自李怡貞臉書、律所官網）

李怡貞在貼文中提到，理解呂秋遠在當前輿論壓力下「走投無路才會豁出去寫一大篇」。針對外界質疑她挺呂秋遠的說法，她也一併澄清，強調自己從未偏袒任何一方，並直言：「兩個人就是都有問題。」她指出，從呂秋遠提供的對話紀錄與論述中，才得知女方並非年輕實習律師，因此「生母完全無辜被騙的可能性已大大降低」，但也補充，「呂秋遠也不是被設計的」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李怡貞曬出與呂秋遠的對話。（圖／翻攝自李怡貞臉書）

李怡貞直白指出，雙方互動已經遠離職場與律師倫理，「完全沒有職場倫理，就別提任何律師倫理了」，更批評女方具備「野心與心計」，若是自己碰到類似的員工，絕對不可能允許繼續錄用，也無法放心將當事人的權益交到這樣的人手上。她強調：「我沒有要幫呂秋遠洗白，不用在那邊帶風向。」

針對被詢問是否接受委任部分，李怡貞透露：「呂秋遠律師也對我的公開評論有所不滿，我跟他說要告請告」，但對方後來仍有意委任她處理後續案件，令她感到詫異但也榮幸。不過她選擇婉拒，並認為「這起事件本質上雙方都難辭其咎，與其站邊，不如讓社會公評」。至於對呂秋遠本人的評價，她表示：「他私底下確實就是很客氣的人，大家也不用把他講成十惡不赦。」