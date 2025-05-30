啦啦隊4女神捲小三風波「前樂天最美MC發聲」！沐妍：太高沒富商喜歡

▲昔樂天「最美MC」沐妍表示，啦啦隊小三爆料可能是誤會一場。（圖／常朝貴攝／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

知名律師李怡貞日前在沈玉琳節目爆料，指稱有位「傻白甜」的現役或是已離隊的樂天啦啦隊女孩介入已婚富商家庭，並加碼公布多達11條線索引發全民盲猜。對此，有著「最美MC」之稱的前樂天成員沐妍則表示：「如果用這些資訊（線索）去猜，我也不知道是誰，有可能是誤會一場，我覺得女孩能接觸到富商的機會也沒有非常高。」

現職台鋼雄鷹專屬MC的沐妍，憑藉亮麗外型，讓她被球迷讚為「最美MC」，對於前東家發生這樣的事情，她直言：「我不太清楚，因為我離開樂天已經有半年了，現在滿少有機會跟大家聯絡，因為我有一半的時間都在高雄，回來台北都在忙副業。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲現職台鋼雄鷹專屬MC的沐妍，憑藉亮麗外型，讓她被球迷讚為「最美MC」。（圖／常朝貴攝）



對於日前遭點名的禾羽、琳妲、孟潔、艾融等4位啦啦隊成員都出面否認，沐妍也說：「我真的覺得都不太可能，玉琳哥說跟那個女生合作過3次，琳妲跟玉琳哥合作那麼多次根本不可能，她是很認真賺錢的人、禾羽正在努力拚事業，和林襄、芷霖她們一起工作要北中南跑，還要出國演出，時間分配很難。」

被問啦啦隊員是否比較容易跟球員交往談戀愛？沐妍笑說：「年輕人比較容易看對眼投入感情，像我就從來沒有遇過這種事情，看了老半天都沒一個適合的，都比我年紀小太多了，叫我一聲姐，我就不敢有任何非分之想。」還搞笑說：「為什麼富商沒有要喜歡我，是因為我太高嗎？」相當幽默。

延伸閱讀

▸ 載岳母出遊忘記請客 台中人夫遭妻質問…1句話爆紛爭「吵到要離婚」

▸ 爆樂天女孩「偷吃富商當小三墮胎」 李怡貞道歉曝正宮說法

▸ 原始連結