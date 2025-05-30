樂天女孩與富商元配官司成謎　女孩臨時取消高雄端午活動引聯想

記者葉文正／台北報導

律師李怡貞日前在節目上談到，有位現役啦啦隊女神介入某富商婚姻成為小三，甚至懷孕墮胎，並提供多項線索，而樂天球團目前持保守態度，只是今天卻有眼尖球迷發現，女孩成員Dora臨時取消高雄端午划龍舟活動，引發聯想，樂天球團表示由經紀人回應，但經紀人王映策則說：「私人問題不予回應」再次引發揣測。

▲樂天女孩接連被起疑。（圖／翻攝自Rakuten Girls臉書）

樂天女孩與富商的緋聞延燒，主因在於律師李怡貞在綜藝節目上，透露現在仍在樂天隊上的啦啦隊女孩，與「富可敵國」的富商發展不正當關係，但強調雙方已經和解。相關線索曝光後，引發不少網友猜測與點名。被眾人點名的禾羽、琳妲、孟潔、艾融等人都已經在社群平台發聲闢謠。

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▲由李怡貞律師擔任原告訴訟代理人的判決曝光。（圖／翻攝司法院裁判書系統）

而Dora先是在IG放上無關緊要的限動，但外界對於她的懷疑已生，偏偏她又在這時取消高雄端午活動，並不正面澄清，經紀人回應的「私人問題不予回應。」並沒有直接否認，而是不回應，更是引人聯想。

▲Dora突然取消高雄划龍舟活動 。（圖／翻攝自Facebook／Dora.是小葳葳呀～）

而根據司法院裁判書系統當中的民事裁定顯示，由李怡貞律師擔任訴訟代理人的原告李小姐的確在113年有提告丈夫與一位女性洪xx，只是判決書內容僅寫了原告要求3千萬元賠償，要原告繳付裁判費，並沒有更具體的內容，導致案件讓人霧裡看花，和解內容的確暫無法得知。

▲Dora外貌與身材都相當突出 。（圖／翻攝自Facebook／Dora.是小葳葳呀～）