直擊／雙男神抵高雄！SHOWNU胸肌炸出白色上衣　池昌旭衝向粉絲全場瘋掉

記者吳睿慈／高雄報導

年度韓流拼盤「KT POP」盛事即將在31日於高雄世運登場，演出卡司有Mark Tuan（GOT7）、MONSTA X小分隊SHOWNU與HYUNGWON、ZEROBASEONE、UNIS、izna及KiiiKiii共7組韓星接力。稍早，大前輩MONSTA X成員SHOWNU於下午2點左右搶先抵台，他穿著白色上衣，完美展現精壯好身材，甫現身就引起大批尖叫聲。

▲SHOWNU白色上衣秀出完美身材。（圖／讀者提供）



MONSTA X成員SHOWNU於30日下午2點穿著白色上衣率先抵台，身材極佳的他，打扮雖然簡單俐落，但比例非常優秀，一雙大長腿邁出機場時，彷彿在走伸展台，胸肌若隱若現，看得全場驚呼「本人好壯」、「比例太犯規」。

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▲▼池昌旭走向粉絲拿信。（圖／讀者提供）



另一位男神池昌旭穿著一身卡其色套裝，他雖只有露出一雙眼睛，戴著帽子、口罩，但電眼還是很有魅力，當看到有粉絲要送信件，他親自走上前收下，直奔粉絲的動作，秒引起全場接機千人的掀頂尖叫聲。

最盛大的K-POP拼盤演唱會「KT POP」即將在5月31日於高雄世運主場館登場，活動由男神演員池昌旭擔任主持人，超人氣女團IVE領銜多組藝人演出。