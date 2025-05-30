俞承豪低調善舉曝光！「多年為病童付醫藥費」　連經紀公司都不知道

記者張筱涵／綜合報導

韓演員俞承豪近期因出演舞台劇《Killing Caesar》備受矚目，一段「低調行善」的暖心美談也隨之曝光，令人動容。

▲俞承豪私下行善多年，連經紀公司都不知道。（圖／翻攝自Instagram／dandyoo93.co.kr）



據《Newsen》5月29日報導，俞承豪多年來默默為病童捐款支付醫療費，甚至長期獨自參與流浪貓志工活動，從未對外張揚，連所屬經紀公司也是透過粉絲的分享才得知他的善行。

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在近日粉絲分享俞承豪上、下班的影片下，不少網友在留言區分享與他有關的感人經歷。其中一位網友透露：「我女兒生病時，曾接受到俞承豪先生的捐助，當時我的太太寫了感謝信，我們全家至今仍心懷感激，祝福他事事順利。」據了解，這些善舉甚至連俞承豪的公司都一無所知，顯見他對公益的真誠與低調。

除了私下捐款外，俞承豪近期也擔任麥當勞「Happy Walk」公益活動大使，不僅捐出韓幣1000萬元（約台幣25萬元），還將活動參加費全數交予「RMHC Korea」（韓國麥當勞叔叔之家），用於首爾地區新建「希望之家」，協助長期治療的重症病童及其家屬安心就醫。

值得一提的是，俞承豪還是知名的動物志工，尤其對流浪貓特別關懷。他長年無經紀人陪同，自行開車前往參與志工服務，其社群簡介「貓咪的地球征服」後方的兩個貓咪表情，正是他親自收養的流浪貓代表。他也曾於《新聞室》節目中坦言：「雖然不知道大家會怎麼想，但我希望透過演戲盡可能存多一點錢，未來想開設一間動物保護所。」

▲俞承豪是著名的愛貓人士。（圖／翻攝自Instagram／dandyoo93.co.kr）



目前，俞承豪正於首爾西江大學Mary Hall大劇場演出改編自莎士比亞名作的舞台劇《Killing Caesar》，該劇以凱撒之死所引發的政治諷刺為主軸，他在劇中飾演布魯圖斯，憑藉細膩又具張力的情感演技，獲得一致好評。