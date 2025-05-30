睽違13年世紀合體！　蘇打綠竟請到他當嘉賓…青峰唱到哽咽

記者蔡琛儀／東京報導

天團蘇打綠「二十年一刻」巡演於昨（29日）首次攻上日本武道館，他們過去每一站都會準備該站的限定歌曲，東京站限定一刻新曲〈生命樂章〉則是團長阿福創作，他表示靈感來自一部令他深受感動的日本電影《送行者》，他感性表示：「謝謝遠道而來的大家，因為有你們，蘇打綠的生命樂章才這麼豐富；也謝謝最棒的團員，這二十年最棒的人生樂章，都是和你們一起寫下的。」

▲蘇打綠開心重逢佐藤芳明（右三）。（圖／緒風提供）

他也提到，這段旅程不只團員，還有許多一路同行的夥伴，其中一位就是日本樂手、「Sato桑」佐藤芳明，雙方睽違13年再次合作，演繹〈生命樂章〉，這也是巡演中蘇打綠第三次邀請嘉賓登台。青峰還誇佐藤看起來還是一樣年輕。

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到了經典的點歌環節，團員仍捨不得讓佐藤下台，青峰笑說：「既然Sato桑都來了，不如我們自己點一些有Sato桑的歌。」家凱也接著說：「是我們生日，我們點歌給自己。台上一半，一半屬於台下。」隨即與佐藤合奏兩組自選組曲〈牧神搭上春色的火車，而／小時候／島唄〉與〈The Lonely Goatherd／山頂黑狗兄〉，為這一夜寫下專屬的生日祝福。

▲▼蘇打綠睽違13年合體佐藤芳明。（圖／緒風提供）

昨晚青峰唱到〈小時候〉還一度唱到哽咽，他會後受訪表示：「我是想到因為很久沒跟Sato一起，沒想到時隔十幾年還可以跟他在台上，人生在世，不知道還會不會再有下一次，所以再現的時候就蠻感動的。」