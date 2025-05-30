孫儷經典「唇下痣」不見了！　網揭那不是真的痣：可能怕病變

記者張筱涵／綜合報導

大陸女星孫儷日前出席《時尚芭莎》於5月28日舉辦年度慈善夜派對，與楊冪、張震、林志玲等一線明星同台亮相，氣場不減。然而，她當晚最吸睛的並非造型，而是臉上那顆陪伴多年的「痣」突然消失，瞬間掀起網友熱議，甚至登上微博熱搜榜。

▲▼孫儷的唇下痣不見了。（圖／翻攝自微博）



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不少網友驚訝發現：「孫儷唇下的痣沒了！」有人認為少了那顆痣，孫儷整體氣質顯得更加柔和優雅；但也有粉絲直呼惋惜，認為那是她多年來的重要標誌，少了它就像少了一份辨識度。

事實上，這顆「痣」背後藏著一段驚險往事。孫儷2003年曾遭遇嚴重車禍，從昏迷中醒來時口中滿是玻璃碎片，3天後才從下巴取出一片玻璃。十年後，她在2013年11月於微博再次透露，竟又從唇角拔出另一塊卡了十年的玻璃碎片，並以幽默口吻寫下：「我要把它裱起來！通過這件事兒，真覺得自己是條漢子。」原來，那顆「痣」其實是當年玻璃未清除完全，所形成的疤痕組織。

▲「孫儷的唇下痣沒了」登微博。（圖／翻攝自微博）



隨著這顆痣的消失，部分網友猜測可能出於健康考量：「這些年那顆痣變大了，可能怕病變才處理掉」、「與其讓它持續變化，不如及早處理更安心」。更有網友分享自己類似經驗，指出皮膚下異物可能隨時間產生腫脹、感染等風險，建議尋求皮膚科或整形美容科評估。