直擊／蔡康永暴瘦現身東京！　帥氣鮮肉男相伴…真實身份曝光

記者蔡琛儀／東京報導

天團蘇打綠「二十年一刻」巡演於昨（29日）首次攻上日本武道館，也是他們成團20週年的最後一夜。昨天包括蔡康永、理想混蛋主唱雞丁都到現場朝聖，蔡康永的現身，更意外讓武道館場內掀起不小的轟動，眾多觀眾還排隊搶著和蔡康永合照。

▲蔡康永瘦了一大圈。（圖／記者蔡琛儀攝）

蔡康永昨和一名鮮肉男子一起到場，經紀人表示是住在東京朋友的朋友，也是蘇打綠粉絲，而蔡康永整個人更瘦了一大圈，粗估約瘦下8公斤左右，他受訪表示，自己最想聽的就是〈無與倫比的美麗〉，因為這首歌他曾經在好友徐熙娣（小S）生日時唱給她聽，還唱到流眼淚因此沒有唱完，他這回希望能在現場再聽到蘇打綠詮釋這首歌，果然讓他如願聽到。

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吳青峰會後表示，知道蔡康永曾唱這首歌給小S聽，「所以希望我們的好朋友可以從這首歌得到力量，康永哥可能會跟她分享這首歌，我們的朋友現在可能都還不好過嘛。」也表示蔡康永說，自己還想聽〈小時候〉，好在點歌橋段也唱到了。

▲理想混蛋雞丁來看蘇打綠演唱會。（圖／翻攝雞丁臉書）

至於第一次來日本看演唱會的雞丁，這次也點歌成功，點了蘇打綠的歌曲〈近未來〉，他開心發文直呼：「我的點歌夢想在武道館實現了！謝謝蘇打綠！」