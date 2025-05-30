才剛出新歌…蔡依林震撼宣布重返小巨蛋！　開唱日期曝光

記者蔡琛儀／台北報導

由Hit Fm聯播網主辦的2025 hito流行音樂獎頒獎典禮，6月21日在台北小巨蛋盛大登場，5月30日釋出最後一波卡司名單，驚見將推出睽違6年新專輯的天后蔡依林（Jolin）！也是她相隔2年半後再次站上小巨蛋舞台，本次活動她將擔任壓軸，令人相當期待。

▲蔡依林將在2025 hito流行音樂獎頒獎典禮壓軸獻唱。（圖／Hit Fm聯播網提供）

這是Jolin宣布發行新專輯《Pleasure》後的第一場演出，她對此相當重視且期待，動用專屬演唱會團隊並集結國際級頂尖舞者們，一同打造首次曝光的〈Pleasure〉新歌舞台，準備好沸騰全場。

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上次Jolin在hito流行音樂獎演出已經是2019年，當時創下收視最高、點閱率最高的輝煌紀錄，時隔六年，蔡依林再次壓軸登場，隆重巨獻上乘大秀，Jolin將從愉悅沉癮的盛放舞台，引領2025 hito流行音樂獎的全場觀眾，探索百無禁忌的「Pleasure樂園」，前往超越感官的全新境界。

▲▼李聖傑、丁噹將出席2025 hito流行音樂獎頒獎典禮 。（圖／Hit Fm聯播網提供）

除了壓軸的Jolin，今天還曝光了J.Sheon、丁噹、李聖傑、派偉俊、陳華、陳勢安，加上先前官宣的畢書盡、Ella（陳嘉樺）、FEniX、J.Sheon、Ozone、SB19、VERA、宇宙人、艾怡良、蔡健雅、盧廣仲、蕭秉治、戴佩妮、麋先生，Energy則因團員坤達已安排好海外行程之節目錄製，故不克出席；今年hito流行音樂獎頒獎典禮集結天王、天后、天團，實力唱將，國際級大勢男團、新生代偶像團體，潮流音樂男神、女神的黃金陣容輪番演出，接連帶來高質感頂尖舞台。