直擊／大咖韓星齊聚高雄！KPOP拼盤開唱倒數　Mark抵達「雙手拿滿禮物」寵粉

記者吳睿慈／高雄報導

KPOP盛事「KT POP」即將於31日在高雄世運舉辦，大前輩GOT7成員Mark壓軸登場，預計帶來9首歌曲與粉絲狂歡。他30日一早飛抵小港機場，穿著輕便的格子襯衫現身，從入境的大廳內一路收禮到外面，非常寵粉。

▲▼Mark抵台寵粉收禮物。（圖／記者劉亮亨攝）



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「KT POP」拼盤即將登場，藝人陸陸續續於30日抵台，Mark一早於10點半左右率先抵達小港機場，大批粉絲守候在外面接機，他穿著輕便服裝，雖然戴口罩、帽子，但面對歌迷的尖叫歡呼聲，他親切地揮手，更主動上前收下禮物。

▲Mark手上滿滿都是粉絲的心意。（圖／記者劉亮亨攝）



Mark一路從入境大廳內拿信、禮物，直到戶外上車時，還交代工作人員幫他收下遠方的信件，舉止非常親切，就連工作人員拿信給他時，他也點點頭表達謝意，離去前，他最後不忘再次揮手與歌迷道別。

▲Mark親切揮手。（圖／記者劉亮亨攝）



最盛大的K-POP拼盤演唱會「KT POP」即將在5月31日於高雄世運主場館登場，活動由男神演員池昌旭擔任主持人，超人氣女團IVE領銜演出，攜手Mark Tuan（GOT7）、MONSTA X小分隊SHOWNU與HYUNGWON、ZEROBASEONE、UNIS、izna及KiiiKiii共7組韓星接力登場，呈現與眾不同的韓流音樂盛典。