選舉期敏感！RV瑟琪俏皮戳臉頰　Irene緊急幫擋「機智解圍」

記者張筱涵／綜合報導

韓團Red Velvet小分隊「Irene & Seulgi（瑟琪）」29日的回歸舞台上，出現一幕有趣又引發熱議的互動。

▲Irene機智幫Seulgi解圍。（圖／翻攝自YouTube／M2）



Irene與Seulgi於5月29日音樂節目《M Countdown》首次表演第二張迷你專輯主打歌〈TILT〉。表演結束後，Seulgi在Ending Pose時，俏皮地以單指輕點Irene的臉頰，然而，Irene卻迅速以雙手遮住Seulgi的手指，並改比雙手張開捧臉的樣子，對方這才反應過來跟著比。

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這個舉動乍看之下是普通的舞台互動，但在選舉將近的當下，被解讀為刻意避免任何可能與政黨編號有關的手勢引發爭議。據了解，「戳臉頰」的單指動作，容易讓人聯想到候選人「1號」的投票手勢；而「V」字手勢則常被視為與「2號」相關，為避免引起政治聯想，近來已有多位偶像藝人在公開場合中謹慎控管肢體語言。

面對Irene的阻止，Seulgi當場化解尷尬，隨即改以攤開手掌的方式配合微笑，展現默契與機智，兩人間的互動也因此成為焦點，「兩人真的太美了，連反應都好萌」、「現在偶像是不是都該戴上連指手套了」、「雖然笑死但真的有點無語」、「她們的處理方式真的好機靈又有默契」。

有部分網友則感嘆這種「手勢警戒」氣氛過於緊繃：「只是娛樂圈的可愛互動，不需要過度解讀」、「明明是有趣的場面卻也顯得有點悲哀」、「大家都好辛苦，只為避免被誤解」、「以後是不是連V手勢都不能用了」。

事實上，南韓每逢選舉期，藝人肢體語言或服裝色彩都可能被放大檢視，稍有不慎便會被貼上「政治立場」標籤。