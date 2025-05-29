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祈錦鈅爆婚變露面了！　親曝婚姻現況：我們不靠法律維持關係

▲▼祈錦鈅被爆婚姻亮紅燈。（圖／FIF打歌舞台提供）

▲祈錦鈅被爆婚姻亮紅燈。（圖／FIF打歌舞台提供）

記者翁子涵／台北報導

有「國民女神」之稱的女星祈錦鈅，2023年閃嫁圈外男友「A先生」，婚後更迎來愛女，經常在社群曬恩愛，不過日前卻被週刊爆出小倆口婚姻亮紅燈，更傳出正在低調辦理離婚，而她先前就否認婚變：「哪來的消息？」祈錦鈅今（29日）出席阿沁的演唱會記者會，談及婚姻狀況，她表示沒有異狀，「我覺得我們的關係不是靠法律維持，是靠真心維持。」

▲▼祈錦鈅澄清婚變疑雲。（圖／FIF打歌舞台提供）

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▲▼祈錦鈅澄清婚變疑雲。（圖／FIF打歌舞台提供）

▲▼祈錦鈅被爆婚姻亮紅燈。（圖／FIF打歌舞台提供）

祈錦鈅表示得知爆料當下，自己正在寫歌，也感到非常錯愕，「突然間報導出來，想說發生什麼事，我也有問老公，他說沒有要去看新聞的意思。」不過爆料出來後，她和老公也因次多相處了1、2天，被問到是否已分居？祈錦鈅則說彼此有住在一起，但是自己偶爾會在工作室或回娘家，「老公不是會管我行程的人，我們之間不存在誰管誰」。

祈錦鈅更無奈表示：「「老公不是一個會管別人的人，我們的關係不存在誰管誰？婚變已經不知道是誰爆料，最終還是希望大家的關注回到我表演上，因為私生活浪費社會資源不是我所期望的。」談到育兒生活，她笑說小女兒精力旺盛，且越來越有自己的想法，至於有無計畫再拼一胎？她立刻搖頭：「先不要，努力賺錢比較重要。」
 

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