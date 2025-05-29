張榕容突自爆拍吻戲會伸舌頭！　楊銘威聽理由震驚：原來還可以這樣

記者孟育民／台北報導

東森綜合台跨世代明星旅遊實境節目《花甲少年趣旅行》，全新「嘉義之旅」即將在本周六（31日）晚間8點登場！由花甲藝人于美人、李銘忠，攜手少年藝人楊銘威、張榕容，一同探索嘉義之美。旅程讓四人感情深溫，張榕容更自爆，自己拍床戲會伸舌頭，甚至跟很多男演員都這樣，因為「如果不伸舌頭，吻戲看起來會很假！」還讓楊銘威驚呼「原來還可以這樣！」

▲于美人、李銘忠、楊銘威、張榕容遊玩嘉義。（圖／東森綜合台提供）



在第一天的相見歡，于美人竟認不出楊銘威，楊銘威表示：「那時候我第一眼看到美人姐，壓力超大，而且我自我介紹後，美人姐還滿臉問號，好像在想『這位工作人員幹嘛自我介紹？』」于美人連忙大喊很抱歉，但也開玩笑說：「工作人員都穿得比你還正式。」就連張榕容也笑說：「知道要跟美人姐一起旅行，我立刻跟我朋友分享，結果朋友警告我『皮繃緊一點，講話不要太白目。』」

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▲ 于美人私下面令眾人大吃一驚。（圖／東森綜合台提供）



李銘忠帶領眾人，半夜兩點衝上阿里山看日出，讓于美人忍不住怒喊退團！沒想到，大家都為日出的絕美景色所震撼，直呼不虛此行，成為美好的回憶。李銘忠也透露哥哥李銘順不吃牛肉，「他只要碰到牛肉就會很衰，而且馬上見效。」楊銘威笑虧：「你們共同入圍金鐘獎廝殺的時候，怎麼不請他吃牛排？」因為最終是由李銘順獲獎。

▲四人露營用餐感情深溫。（圖／東森綜合台提供）



在一起做菜露營品嚐彼此的料理中，眾人還搭配玩「我從來沒有」的罰酒遊戲，讓四人的感情迅速升溫。于美人平易近人的態度，也讓大家紛紛提出辛辣問題，像是「從沒離婚過」、「從沒有參選過」等等，令于美人哭笑不得。張榕容更爆料：「美人姐喝了酒之後，簡直判若兩人。」楊銘威也分享：「美人姐喝酒後變得超可愛。對我而言，她原本像是冰山美人，比較難接近，但這幾天相處下來，加上酒精的催化，覺得她很好相處，非常可愛。」

▲▼眾人互相吐露心事。（圖／東森綜合台提供）