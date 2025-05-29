「啦啦隊墮胎小三」新線索！知情人士驚曝：現任男友也是劈來的

▲李怡貞爆料啦啦隊女孩偷吃人夫墮胎。（圖／翻攝自《11點熱吵店》YouTube）

圖文／CTWANT

近日知名律師李怡貞在節目《11點熱炒店》表示，「某啦啦隊女神當富商小三、懷孕後吃藥墮胎」，此話一出引發討論，她稱對方為現役啦啦隊成員、長髮，形象甜美、身高不到160公分，跟林襄同框過，曾經或現在的「樂天女孩」。目前已有禾羽、琳妲、孟潔、艾融等4人否認，不過，一名知情人士卻表示，「大家方向都想錯了！」

據了解，禾羽、琳妲、孟潔、艾融都已否認，跟此事無關。李怡貞說，「若是被誤會，就該繼續專注本業、靠實力前進，不該因為對方是人夫、還富可敵國，就貿然插足他人婚姻。」

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一名知情人士向《三立新聞網》爆料，表示大家方向都猜錯，也不是那4位啦啦隊女孩，「真正的那位，其實運動圈內早知道，現任男朋友也是劈腿來的，她確實玩很大，整個行徑也是很大膽。」而他知道對方私領域的感情狀態後，也不敢再合作。

知情人士說，該女神平常營造嬌媚與努力形象，但私下作風差很大，「實際上很會算，每一步都在鋪路找『下一個更好的』。」

李怡貞發文酸，「不要在那邊繼續假裝傻白甜賣笑找下家。年輕的女生有無限的機會，不見得是要全部靠皮囊，或是別人的老公。因為夫以色事人者，色衰而愛弛，愛弛則恩絕。希望妳有腦能夠看得懂。」

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