以為只是普通人！女星街頭合照「外國帥大叔」　男方身份超狂竟是法國總統

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星孟秀智2013年通過電視台MBC喜劇演員招募出道，後來轉型努力經營個人頻道，沒想到，她28日突然接出一則與一名外國男子合照的自拍，後來才發現男子真實身份竟是法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），起初認為對方只是「長得帥的大叔」，照片曝光後，掀起大批網友驚呼連連。

▲韓女星孟秀智近日貼出與法國總統的合照引起討論。（圖／翻攝自maengseungzi IG）



孟秀智28日在社群網站更新一則自拍照，文內寫著「在法國街邊與帥帥大叔合照，但對方是艾曼紐馬克宏的機率為？」她解釋「當下不知道他是誰，隨意就拍了」，沒想到一查才知道男子真實身份竟是法國總統馬克宏。

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▲孟秀智街頭合照「超帥大叔」，對方身份是法國總統馬克宏。（圖／翻攝自maengseungzi IG）



照片裡，法國總統馬克宏露出親切的笑容，且身後有不少隨扈，看得出來他身份不簡單，但孟秀智當下並未發現，得知事實後震驚不已，再度發文表示「我純粹以為是外國人才拍的照，誰知道是馬克宏」，字句中帶有滿滿的驚訝感。

孟秀智也親自解釋，這張合照時間點確實已經過去有點久，有網友疑惑留言「這是他當總統前嗎？」她回答「是任職時拍的」，還有人驚呼「這是何時拍的呀，怎麼可能會不認得總統」，她也笑喊「真的以為只是一般外國人」。