獨家／連警察所長都頂撞！當面被指「最不聽話隊員」　孫錫久甘願認了

記者吳睿慈／專訪

Disney+所打造的推理劇《血謎拼圖》由孫錫久、金多美領銜主演，導演尹鍾彬打造漫畫感的非現實推理過程，金多美化身「女版柯南」，不論是造型、髮型都看得出細膩心思。4位主演近日接受《ETtoday》專訪，展現感情滿分的同事愛，「組長」金成均虧孫錫久最不聽話，孫錫久則甘願被唸自虧：「我非常敬愛成均哥。」

▲金成均虧「隊員很調皮」，但默契仍高達95分。（圖／Disney+提供）



《血謎拼圖》孫錫久、金多美、金成均、玄奉植接受《ETtoday》專訪，金成均在劇裡飾演帶領組員的「重案2組組長」，他為團隊默契打高分95分，幽默表示「大家所詮釋的角色都很優秀地發揮出來，但我減到5分的原因是因為當對手戲演員NG的時候，他們會故意逗對方，所以我減了5分，很調皮。」

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▲孫錫久被選爲「最不聽話隊員」，他笑著表示「沒有要反駁的地方」甘願承認。（圖／Disney+提供）



孫錫久在劇裡為了辦案，與警察廳內的交際關係零分，連警察廳所長都敢頂撞，也讓組長金成均很頭痛，被對方虧是「最不聽話與最難掌控的隊員」，他笑喊：「沒有想反駁的地方，我真的很喜歡組長，平時我對於金成均哥哥的敬愛心意，和身為角色金瀚泉對於梁組長的心意是一致的。」他答題完，不忘隔空喊話：「我這樣答還行嗎？」展現兩人好交情。

▲玄奉植聽到自己是「長得較成熟的老么」當場笑了。（圖／Disney+提供）



1984年出生的玄奉植參演過《D.P：逃兵追緝令》、《毒梟聖徒》、《京城怪物》等夯劇，但擁有「老顏」的他，其實比劇中很多演員年紀都還小，這次他的角色是隊內老么，雖符合他的實際年齡，但頗有「笑」果，他幽默笑喊：「哥哥們非常照顧我，要吃飯的時候會帶我一起去吃，會買很多好吃的東西給我吃。」劇裡、劇外都是團寵。

▲孫錫久爆料戲劇台詞超長，大家都忙著背詞搞消失。（圖／Disney+提供）



4位演員也透露拍攝《血謎拼圖》難度在於創下他們有史以來最長台詞，孫錫久曾經一口氣講了26句台詞，他驚呼：「應該是我演戲有史以來最長的台詞，我能做到這件事，對於以後我的演員人生來說是一種很大的成就感，下次的話我想應該可以挑戰30句台詞。」他更逗趣爆料，「在開拍前，你會發現突然有個人消失了，消失的那個人一定會出現在角落窸窸窣窣背台詞，那就代表下個長台詞輪到他了。」全場笑出來。

▲《血謎拼圖》已在Disney+上線播出。（圖／Disney+提供）



《血謎拼圖》結合多項戲劇看點，大咖演員池珍熙、黃晸珉、李星民等影帝齊聚一堂，金多美親自推薦：「導演拍攝所詮釋的《血謎拼圖》世界，有很多看點，比方說像是漫畫般的看點，場景、美術感、服裝等元素，一個個都很有魅力。」玄奉植也補充：「像是尹異羅（金多美飾演）在推理的過程，讓人可以更集中於戲劇裡，這樣獨特的拍攝手法，我是第一次看到。」戲劇21日搶先播出6集、28日播出3集，之後於6月4日播出2集，一共11集都在Disney+。