家寧拿「工作數據」反擊Andy！　爆對方借錢未還：究竟誰是誰的工具人？

記者孟育民／台北報導

YouTuber「眾量級」家寧29日發影片回應。她表示自己對於頻道收入沒有決定權，接下來再一一澄清，眾量級頻道收益相關「自始至終都是由Andy一個人親手操作」。澄清當初奶奶過世卻向Andy要25萬是被斷章取義，貼出兩人後續對話紀錄，其實是要跟公司拿錢而非Andy，而她被指控把對方當工具人也正面迎擊！

▲家寧反擊Andy。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

提到把Andy當工具人，家寧強調自己商業合作比Andy還多，拿數據說話，「過去你商業合作案僅有個位數，而我則約有140個，已工作量來說，究竟誰是誰的工具人？你敢對大家說清楚嗎？如果我是Andy口口聲只會談錢的女生，不可能多年來對眾量級的頻道毫不過問，甚至怎麼可能還在Andy需要錢的時候借他錢，至今他仍為歸還。」直指自己才是Andy的工具人。

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▲▼家寧爆Andy借錢未還。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

家寧痛批Andy扭曲事實、隱瞞事實，而雙方工作差距懸殊，但領到的錢差不多，「所有商業合作收入進入公司後，會由公司統一發放月薪與獎金給我和Andy，儘管我們接案數量差距懸殊，實際領到的薪資卻差不多，我當時只是沒日沒夜地努力工作，為眾量級、為我們兩人付出，從未多言一句。」並喊話對方：「歡迎繼續反駁，我絕不退縮！」