Apple分心滑手機「突覺1歲兒超安靜」　一看嚇到尖叫：那畫面真可怕

記者蔡宜芳／綜合報導

女星Apple（黃暐婷）經常在社群平台分享育兒日常，她27日再度曬出與兒子「八寶」的趣事，笑翻一票網友。她透露，現年1歲1個月的八寶已經是活力十足的小探險家，「圍欄完全關不住他！」不料，就在Apple分心滑手機、看新聞時，突然發現「八寶怎麼那麼安靜」，這才發現事情大條了。

▲Apple和牙醫趙國翔育有一個兒子。（圖／翻攝自Facebook／黃暐婷 APPLE）

Apple表示，當時看到兒子安靜坐地上、滿臉笑容，卻渾身濕答答，「他的手在地上拍來拍去滑來滑去，到底哪來的水？」一靠近才發現，地板的液體竟然是狗的尿，「他玩得滿身的尿！我嚇到尖叫！兒子看著我笑得好燦爛，那畫面真可怕～」Apple也一秒從放鬆滑手機狀態切換為緊急洗小孩模式。

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▲Apple直言「嬰兒很安靜就絕對有問題」。（圖／翻攝自Facebook／黃暐婷 APPLE）

雖然驚魂未定，但Apple也不忘以媽媽的幽默看待這場意外。她說自己第一次覺得兒子不可愛了，甚至懊惱當下竟然忘了拍照記錄，「以後才能給八寶看照片：你小時候喜歡玩狗尿！」不少網友看完都笑翻，留言表示「真的，孩子安靜都沒好事」、「八寶：媽媽我還會有下次的」。