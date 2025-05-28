《機智住院醫》鄭準元爆熱戀模特兒！　7年分手再復合…雙方回應了

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員鄭準元與模特兒兼演員姜勝賢近日被爆出熱戀中，但雙方火速出面否認戀情，強調僅為多年好友。

▲鄭準元爆熱戀姜勝賢，雙方否認。（圖／翻攝自Instagram／jungjvnwon、hyoni_kang）



熱戀傳聞源自27日韓國網路社群上的一篇爆料貼文，有網友指出鄭準元與姜勝賢在社群平台上疑似有「隔空放閃」的行為，並列出兩人曾在相同地點拍攝照片、戴著類似帽子等細節作為「情侶物證」。消息一出迅速在網路發酵，引來大批關注。

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對此，鄭準元所屬經紀公司Alien Company當日緊急回應：「與姜勝賢並非戀愛關係，兩人是在拍攝《毒梟》時建立交情，僅是交情不錯的朋友。」姜勝賢所屬的Kang Entertainment也表示：「兩人是長年好友。」雙方皆否認戀情，企圖劃清界線。

然而，韓媒OSEN深入追查發現，兩人最早在2018年合作電影《毒梟》時相識，之後常與共同朋友一同旅行，私下互動頻繁。有業界人士更向媒體透露：「其實業內早有傳言，兩人在《毒梟》之後已交往7年，雖然並非穩定交往，中間曾分手過一次，但後來似乎又復合，尤其是最近鄭準元人氣急升，讓這段關係再度被討論。」

雖然雙方經紀公司口徑一致否認戀情，但部分業界觀察人士對此仍存保留，認為兩人關係或不僅止於「好友」。也有人指出，兩人認識多年，是否交往難以斷言，種種跡象仍引發外界高度關注。

鄭準元自2015年以電影《鳥類人間》出道，近年作品涵蓋《東柱》、《朴烈》、《信徒2》、《絕地逃生》等，演技實力穩健。近期他憑藉《機智住院醫生生活》飾演婦產科住院醫師「具道元」一角，與高允貞展開「姻親戀」。

姜勝賢則於2008年以世界模特大賽冠軍出道，轉戰演藝圈後出演《信徒2》、《冠軍大叔》、《朝鮮花美男》、《毒梟》等作品，逐步鞏固演員地位。