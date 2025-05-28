許光漢當兵抽空見乾兒子「被叫爹爹」　餐廳上演餵食秀過程曝光！

記者黃庠棻／台北報導

女星孫可芳和劉冠廷愛情長跑15年，2023年登記結婚及宣布懷孕喜訊，更在2024年3月底生下兒子「小太陽」，成為新手媽媽的她，平時不忘透過社群記錄育兒趣事。今（28）日她久違露面，開心宣佈擔任至善基金會愛心大使，受訪期間也分享了一家人的日常互動。

▲孫可芳擔任至善愛心大使。（圖／至善基金會提供）

孫可芳透露夫妻倆上個禮拜帶著小孩下台中，剛好去探望正在當兵的許光漢，還表受對方是老公劉冠廷的「學弟」，兩人服役單位是同一個。過去，劉冠廷曾在採訪中說道，許光漢主動開口要當兒子的乾爹，今（28）日孫可芳也公開契機，原來只是在性別趴上的一個小玩笑，沒想到竟成真，且小太陽除了許光漢一個乾爹之外，還有另一個劇場朋友。

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▲孫可芳、劉冠廷2024年迎來兒子小太陽誕生。（圖／翻攝自Facebook／孫可芳小豆）

不僅如此，孫可芳分享許光漢與小太陽私下感情相當好，兒子會叫對方「爹爹」，去台中吃飯的時候小太陽甚至會上演「餵食秀」，在家看到許光漢送的推車也會想起乾爹。

▲孫可芳、劉冠廷兒子「小太陽」的乾爹是許光漢。（圖／翻攝自Instagram／babybean1102）

講到小太陽，孫可芳表示目前兒子剛滿一歲兩個月，與劉冠廷都有共識不想曝光小孩的長相，但她忍不住說道「有時候會覺得他好可愛，好想PO」，儘管如此她仍在採訪中不斷分享兒子近況，驕傲地表示「他現在已經很會講話」，一家人的互動相當可愛。

▲孫可芳、劉冠廷兒子「小太陽」的乾爹是許光漢。（圖／攝影中心攝）