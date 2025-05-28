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Andy昔替男閨密說話！告白家寧「好幸運遇到妳」片段遭挖　網嘆：真諷刺

記者孟育民／台北報導

Andy與家寧的感情糾紛近日持續發酵，家寧指控Andy在交往時期出軌，但Andy反擊是家寧自2021年起，與「男閨密」網紅范成章共同出國旅遊、單獨過夜，才會去認識其他人。范成章此前發聲澄清「不吃鮑魚」，但仍遭到網友炎上，不過有網友翻出，Andy 2年多前曾出面替兩人澄清的影片，更深情家寧告白：「真的很幸運可以遇到這個女孩子呢，這麼漂亮這麼善解人意」，如今再看令人不慎唏噓。

▲▼Andy昔日替家寧和男閨蜜說話。（圖／翻攝自YouTube／眾量級CROWD）

▲Andy指控家寧和男閨蜜范成章過從甚密。（圖／翻攝自YouTube／眾量級CROWD）

家寧過去因為和范成章一起出國，遭到網友質疑3人關係，當時Andy還拍攝影片澄清三人就是好友，私下還一起去澎湖玩，「Cheng也是我們一個很好的朋友，這次剛好他有工作然後要去巴黎跟米蘭，家寧跟他一起去這樣子，我其實也非常的信任，我也信任家寧，我也信任Cheng。」當時還甜蜜送家寧上飛機。

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Andy更表示和家寧彼此信任，願意給予彼此更多空間，感性地說：「我們已經要進第7年了，真的很幸運可以遇到這個女孩子呢，這麼漂亮這麼善解人意，能夠遇到她，真的是我生命中非常驕傲跟值得的事。」

▲▼Andy昔日替家寧和男閨蜜說話。（圖／翻攝自YouTube／眾量級CROWD）

▲▼Andy昔日替家寧和男閨蜜說話，不忘告白女友。（圖／翻攝自YouTube／眾量級CROWD）

▲▼Andy昔日替家寧和男閨蜜說話。（圖／翻攝自YouTube／眾量級CROWD）

如今一切都成過往，Andy昨天指稱，家寧從2021年開始，就和范成章過從甚密，不僅頻繁到對方家過夜，甚至一起出國一個月，「頻繁的高額消費，錢還要我在台灣幫你跟你媽媽討。」甚至在疫情時期，兩人都不舒服需要隔離，但家寧卻優先跑去照顧男閨蜜，「妳能想像嗎？當下我有多受傷？」過去的祝福如今變成戰火，昔日的恩愛不再，殘酷的真相令網友感慨不已，直呼：「看了真諷刺！」網

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家寧Andy眾量級男閨蜜范成章同志

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