法比歐曬健美身材…首體驗「經筋棒」秒冒汗　練出巨肌秘訣曝光　

記者黃庠棻／台北報導

藝人法比歐經常在社群上曬出保養得宜的健美身材，日前受邀出席Ginyoga瑭琪經筋瑜珈台北東區旗艦店開幕，他笑說平時自己練瑜珈很難出汗，沒想到用了Ginyoga獨家設計的經筋棒，讓他秒冒汗。

▲法比歐擔任Ginyoga旗艦店出席嘉賓。（圖／Ginyoga瑭琪筋經瑜珈提供）

法比歐表示「該品牌整合了黃帝內經理論、古印度瑜珈與西方肌肉學，一堂課才一做完第一個動作，我竟然就開始冒汗，感覺身體能量被啟動，十分舒爽。」

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▲法比歐擔任Ginyoga旗艦店出席嘉賓。（圖／Ginyoga瑭琪筋經瑜珈提供）

雖然從小在法國長大，法比歐透露自己其實對中醫很有興趣，這次經筋瑜珈體驗讓他見證古老智慧《黃帝內經》十二經筋的特殊之處，坦言「我多年來運動復健也會靠針灸、整脊、運動按摩等方式放鬆身體，但我非常怕癢，因此很怕腳底按摩，這次透過特殊設計的經筋棒能自己控制力道，精準地按到需要的地方，經筋瑜珈就像幫身體疏通，讓內外都變得輕盈。」

▲法比歐擔任Ginyoga旗艦店出席嘉賓。（圖／Ginyoga瑭琪筋經瑜珈提供）

其實法比歐愛運動也影響著女兒Lola，他透露Lola每天看他訓練、跑步，都會主動模仿，笑說「Lola最愛跟我一起做伏地挺身，甚至會爬到我背上幫忙數數，甚至會學我們拿瑜珈輔具按壓身體。」

▲法比歐擔任Ginyoga旗艦店出席嘉賓。（圖／Ginyoga瑭琪筋經瑜珈提供）

不僅如此，法比歐也會在家設計運動課讓Lola消耗體力，例如晚飯後在餐桌旁跑幾圈，當作睡前儀式，不過Lola最愛的是游泳，笑說「她超愛水，如果要選一個運動，游泳應該會是她的最愛！」

▲法比歐擔任Ginyoga旗艦店出席嘉賓。（圖／Ginyoga瑭琪筋經瑜珈提供）

法比歐也透露來台灣這麼多年，經常有人跟他說「法國人很懂得享受生活」，但其實他不知什麼是「法式生活」，但他記得每一次搬家媽媽都會用花幫他妝點小窩，說道 「我的成長經歷比較不尋常，從小就到處旅行、探索、父母也給我很多自由，我想分享的是怎麼在日常小事裡找到幸福以及我如何跨越文化、在異地從零開始打造人生的過程。」





▲法比歐擔任Ginyoga旗艦店出席嘉賓。（圖／Ginyoga瑭琪筋經瑜珈提供）