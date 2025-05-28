ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

宇宙少女多榮開嗆經紀公司！
Threads爆紅「迷你販賣機」開賣
琳妲「遭影射偷吃富商」發聲
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

范成章 家寧 崔廷宇 愷樂 劉畊宏 琳妲 賈靜雯

羅美蘭1年狂甩13kg！親分享4字訣　笑曝「脂肪變少變怕冷」

記者張筱涵／綜合報導

韓演員羅美蘭近日亮相YouTube節目《金淑TV》與《BIBI TV》，不僅分享人生首度的「飯店度假初體驗」，更首度揭露成功減重13公斤的秘訣，引發熱議。

外送稿用　▲▼羅美蘭。（圖／翻攝自Instagram／ramirani668）

▲羅美蘭。（圖／翻攝自Instagram／ramirani668）

在26日公開的《金淑TV》影片〈人生第一次飯店度假！結果更累地回來的真朋友們〉中，羅美蘭與主持人金淑一同入住高級飯店，享受無邊際泳池、戶外三溫暖與私人SPA等設施。她開心表示：「難得今天不用背台詞，明天也沒有拍攝行程」，一邊品嘗美食，一邊盡情放鬆，展現久違的悠閒時光。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隔天兩人前往飯店早餐自助餐廳，羅美蘭端著一盤滿滿的食物笑說：「好吃的東西就要吃！」而提及引起話題的瘦身成就時，她也大方分享：「飲食管理要徹底，其實大家都知道要怎麼做，只是不做而已」，一句「實話爆擊」讓現場氣氛輕鬆愉快。

▲▼羅美蘭。（圖／翻攝自YouTube）

▲羅美蘭說減肥秘訣就是飲食控管。（圖／翻攝自YouTube）

羅美蘭上另一檔節目《BIBI TV》，與主持人宋恩伊一同宣傳即將於5月30日上映的新片《超異能特攻》。宋恩伊特別提及羅美蘭在14個月內成功瘦身13公斤，羅美蘭則謙虛表示：「我是慢慢來的」，更笑言因脂肪減少，現在變得怕冷，「所以我才是仙女啊，因為變漂亮了」。

電影《超異能特攻》中，羅美蘭飾演一位接受腎臟移植後獲得超能力的角色。她透露，雖然起初不確定自己的超能力，但最近經常被稱讚「變漂亮了」、「皮膚變好了」，讓她開玩笑表示：「這應該就是我的超能力吧」。

▲▼羅美蘭。（圖／翻攝自YouTube）

▲宋恩伊說羅美蘭一年瘦下了13公斤。（圖／翻攝自YouTube）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

羅美蘭

推薦閱讀

男閨蜜范成章無奈發聲「還原出國真相」！　爆切割家寧內幕：已無聯絡

男閨蜜范成章無奈發聲「還原出國真相」！　爆切割家寧內幕：已無聯絡

12小時前

才發聲不吃鮑魚！家寧男閨蜜范成章遭爆「離婚有小孩」　親回應揭真相

才發聲不吃鮑魚！家寧男閨蜜范成章遭爆「離婚有小孩」　親回應揭真相

3小時前

家寧男閨蜜身份起底！是公開出櫃男星　曾公開謝Andy「暫時借給我」

家寧男閨蜜身份起底！是公開出櫃男星　曾公開謝Andy「暫時借給我」

13小時前

劉畊宏債留台灣「9年欠700萬不還」！卻跑大陸直播吸金　黑料全被挖

劉畊宏債留台灣「9年欠700萬不還」！卻跑大陸直播吸金　黑料全被挖

2小時前

劉畊宏副業猛蹭周杰倫「1天爽賺3億」！店放合照攬客　遭杰威爾切割

劉畊宏副業猛蹭周杰倫「1天爽賺3億」！店放合照攬客　遭杰威爾切割

2小時前

快訊／韓國民演員崔廷宇離世！享壽69歲　曾演《少年法庭》、《主君的太陽》

快訊／韓國民演員崔廷宇離世！享壽69歲　曾演《少年法庭》、《主君的太陽》

20小時前

Andy控家寧到男人家過夜！　男閨蜜親發聲「斷聯內幕曝」：不吃鮑魚

Andy控家寧到男人家過夜！　男閨蜜親發聲「斷聯內幕曝」：不吃鮑魚

15小時前

陳傑憲「某就要照三頓揍」深夜道歉！　辣妻丟警告：再亂講話

陳傑憲「某就要照三頓揍」深夜道歉！　辣妻丟警告：再亂講話

2小時前

啦啦隊女神卉妮「跨隊約會」富邦魏全　大街上愛的小手偷襲翹臀

啦啦隊女神卉妮「跨隊約會」富邦魏全　大街上愛的小手偷襲翹臀

3小時前

愷樂一家三口確診新冠　「兒子發燒2天狂哭鬧」惹心疼

愷樂一家三口確診新冠　「兒子發燒2天狂哭鬧」惹心疼

10小時前

Andy奶奶剛過世…家寧急要25萬出國　他曝對話紀錄：心中永遠的痛

Andy奶奶剛過世…家寧急要25萬出國　他曝對話紀錄：心中永遠的痛

16小時前

樂天女孩「遭影射偷吃富商懷孕」　琳妲急上火線發聲：不是我

樂天女孩「遭影射偷吃富商懷孕」　琳妲急上火線發聲：不是我

11小時前

熱門影音

家寧爆Andy「劈腿多女」　 握證據：都是真實內容

家寧爆Andy「劈腿多女」　 握證據：都是真實內容
李千娜「快閃納豆婚禮」道歉　原因曝光：要去幫兒子洗澡

李千娜「快閃納豆婚禮」道歉　原因曝光：要去幫兒子洗澡
依依婚禮誓詞逼哭納豆「怎麼可能有人不喜歡你」

依依婚禮誓詞逼哭納豆「怎麼可能有人不喜歡你」
#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據

#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據
防彈j-hope來台灣剛唱完　車上直播「突遇酒測臨檢」

防彈j-hope來台灣剛唱完　車上直播「突遇酒測臨檢」
玉澤演來台開深V 　驚喜翻唱〈跳樓機〉

玉澤演來台開深V 　驚喜翻唱〈跳樓機〉
陶晶瑩遭「神秘力量」封殺　嘆台灣藝人「被迫表態」

陶晶瑩遭「神秘力量」封殺　嘆台灣藝人「被迫表態」
❤納豆依依大婚❤　她告白：沒有你，我也活不下去

❤納豆依依大婚❤　她告白：沒有你，我也活不下去
肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻
三峽車禍「現場拍片」挨轟 胡文英道歉：原本出於善意

三峽車禍「現場拍片」挨轟 胡文英道歉：原本出於善意
「志龍啊，我變心了」GD笑翻！　粉絲舉牌應援保鑣虎哥…他嘴角失守

「志龍啊，我變心了」GD笑翻！　粉絲舉牌應援保鑣虎哥…他嘴角失守
舒淇早起補妝好厭世　公開食量驚呆大家

舒淇早起補妝好厭世　公開食量驚呆大家
泫揆為《魔鬼的計謀2》失言道歉　認已反省：現在跟玹準關係很好！

泫揆為《魔鬼的計謀2》失言道歉　認已反省：現在跟玹準關係很好！

BLACKPINK確定來台灣！　10月高雄世運連唱2天

BLACKPINK確定來台灣！　10月高雄世運連唱2天

田馥甄埔里田調「遇甲蟲鑽裙底」　唱到〈影子的影子〉哽咽哭了QQ

田馥甄埔里田調「遇甲蟲鑽裙底」　唱到〈影子的影子〉哽咽哭了QQ

《96分鐘》預告

《96分鐘》預告

納豆❤依依大婚演藝圈好友到齊　Selina化防水妝.于美人送婚姻祕訣

納豆❤依依大婚演藝圈好友到齊　Selina化防水妝.于美人送婚姻祕訣

家寧控訴分手內幕「他知商標註冊」　Andy反擊：她確實與張媽媽同一陣線

家寧控訴分手內幕「他知商標註冊」　Andy反擊：她確實與張媽媽同一陣線

李多慧開箱新家樂喊：好讚！　看到「衣櫃裡有床」超驚訝

李多慧開箱新家樂喊：好讚！　看到「衣櫃裡有床」超驚訝

陶晶瑩遭「神秘力量」禁止主持三金！　嘆台灣藝人「被迫表態」：只想好好工作

陶晶瑩遭「神秘力量」禁止主持三金！　嘆台灣藝人「被迫表態」：只想好好工作

納豆依依大婚「彩排就哭了」　 她告白：沒有你，我也活不下去

納豆依依大婚「彩排就哭了」　 她告白：沒有你，我也活不下去

朱軒洋.吳卓源「爆緋聞後首同台」　合照中間隔3人...全程零互動

朱軒洋.吳卓源「爆緋聞後首同台」　合照中間隔3人...全程零互動

SJ利特來台喝高粱「直播醉到睡著」　經紀人急衝房間：要不要先關掉XD

SJ利特來台喝高粱「直播醉到睡著」　經紀人急衝房間：要不要先關掉XD

深情是演技？酒池肉林才是真人生? 藏鏡人放話Andy笨又壞 家寧手握的劈腿證據是什麼？

深情是演技？酒池肉林才是真人生? 藏鏡人放話Andy笨又壞 家寧手握的劈腿證據是什麼？

看更多

舒淇早起補妝好厭世　公開食量驚呆大家

即時新聞

剛剛
剛剛
28分鐘前0

羅美蘭1年狂甩13kg！親分享4字訣　笑曝「脂肪變少變怕冷」

2小時前926

陳傑憲「某就要照三頓揍」深夜道歉！　辣妻丟警告：再亂講話

2小時前0

小孟老師／5月28日星座運勢　天蠍座「專業＋戀愛」雙贏

2小時前714

劉畊宏副業猛蹭周杰倫「1天爽賺3億」！店放合照攬客　遭杰威爾切割

2小時前21

韓總統大選ing！　Karina日旅遊外套「紅色＋2」引爭議

2小時前1513

劉畊宏債留台灣「9年欠700萬不還」！卻跑大陸直播吸金　黑料全被挖

3小時前1538

才發聲不吃鮑魚！家寧男閨蜜范成章遭爆「離婚有小孩」　親回應揭真相

3小時前5

張學友開唱「撞期大陸高考」遭瘋狂投訴　主辦緊急延期還貼錢補助

3小時前0

《全明星》田依甯苦練征戰世壯運　對抗「奧運國手」止步8強

3小時前31

《后宮歐買尬》播半年驚傳收攤！利菁手上節目又歸零…電視台回應

讀者迴響

熱門新聞

  1. 男閨蜜范成章無奈發聲「還原出國真相」！　爆切割家寧內幕：已無聯絡
    12小時前2419
  2. 才發聲不吃鮑魚！家寧男閨蜜范成章遭爆「離婚有小孩」　親回應揭真相
    3小時前2838
  3. 家寧男閨蜜身份起底！是公開出櫃男星　曾公開謝Andy「暫時借給我」
    13小時前2827
  4. 劉畊宏債留台灣「9年欠700萬不還」！卻跑大陸直播吸金　黑料全被挖
    2小時前3013
  5. 劉畊宏副業猛蹭周杰倫「1天爽賺3億」！店放合照攬客　遭杰威爾切割
    2小時前1414
  6. 快訊／韓國民演員崔廷宇離世！享壽69歲　曾演《少年法庭》、《主君的太陽》
    20小時前8017
  7. Andy控家寧到男人家過夜！　男閨蜜親發聲「斷聯內幕曝」：不吃鮑魚
    15小時前4245
  8. 陳傑憲「某就要照三頓揍」深夜道歉！　辣妻丟警告：再亂講話
    2小時前1825
  9. 啦啦隊女神卉妮「跨隊約會」富邦魏全　大街上愛的小手偷襲翹臀
    3小時前4
  10. 愷樂一家三口確診新冠　「兒子發燒2天狂哭鬧」惹心疼
    10小時前224
ETtoday星光雲

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合