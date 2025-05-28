羅美蘭1年狂甩13kg！親分享4字訣　笑曝「脂肪變少變怕冷」

記者張筱涵／綜合報導

韓演員羅美蘭近日亮相YouTube節目《金淑TV》與《BIBI TV》，不僅分享人生首度的「飯店度假初體驗」，更首度揭露成功減重13公斤的秘訣，引發熱議。

▲羅美蘭。（圖／翻攝自Instagram／ramirani668）



在26日公開的《金淑TV》影片〈人生第一次飯店度假！結果更累地回來的真朋友們〉中，羅美蘭與主持人金淑一同入住高級飯店，享受無邊際泳池、戶外三溫暖與私人SPA等設施。她開心表示：「難得今天不用背台詞，明天也沒有拍攝行程」，一邊品嘗美食，一邊盡情放鬆，展現久違的悠閒時光。

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隔天兩人前往飯店早餐自助餐廳，羅美蘭端著一盤滿滿的食物笑說：「好吃的東西就要吃！」而提及引起話題的瘦身成就時，她也大方分享：「飲食管理要徹底，其實大家都知道要怎麼做，只是不做而已」，一句「實話爆擊」讓現場氣氛輕鬆愉快。

▲羅美蘭說減肥秘訣就是飲食控管。（圖／翻攝自YouTube）



羅美蘭上另一檔節目《BIBI TV》，與主持人宋恩伊一同宣傳即將於5月30日上映的新片《超異能特攻》。宋恩伊特別提及羅美蘭在14個月內成功瘦身13公斤，羅美蘭則謙虛表示：「我是慢慢來的」，更笑言因脂肪減少，現在變得怕冷，「所以我才是仙女啊，因為變漂亮了」。

電影《超異能特攻》中，羅美蘭飾演一位接受腎臟移植後獲得超能力的角色。她透露，雖然起初不確定自己的超能力，但最近經常被稱讚「變漂亮了」、「皮膚變好了」，讓她開玩笑表示：「這應該就是我的超能力吧」。

▲宋恩伊說羅美蘭一年瘦下了13公斤。（圖／翻攝自YouTube）

