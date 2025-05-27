Andy奶奶剛過世…家寧急要25萬出國　他曝對話紀錄：心中永遠的痛

記者蔡宜芳／綜合報導

YouTuber Andy 27日拍片回擊前女友家寧的指控，同時揭露自己隱忍對方把自己當工具人的行為兩年「是人生最黑暗的時期」。他也在影片中曝光奶奶過世當天，家寧傳給自己的訊息，表示這是自己心中最痛的事情。

▲Andy和家寧在分手後鬧得相當難看。（圖／翻攝自Instagram／crowd520）

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在Andy曝光的截圖中可以看到，他於上午11點40分傳訊息告訴家寧「奶奶離開了」，女方回以三個合掌的符號，並打了通2分多鐘的電話。然而，到了晚上7點44分，家寧傳訊息說：「我這次如果要出國，大約會花費20至25萬元，北鼻你身上有多少錢？」這一行為讓Andy相當傻眼。

▲▼Andy透露，奶奶過世當天，家寧還要求他幫忙籌錢出國。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

Andy表示，在奶奶過世當天，家寧卻還想著要他幫忙籌錢出國，這是他心中「永遠的痛」，認為對方只把自己當工具人。他也質疑家寧早就開始佈局，不僅偷偷看他手機，連他買的電腦也不願歸還，「我不清楚妳的用意，到目前為止，我依舊步步留情面，希望妳好好想清楚。」