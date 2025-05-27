遭指是囂張富商小三！禾羽黑底白字「不是我」：不要拿猜測當事實

記者張筱涵／綜合報導

近期因美女律師李怡貞在節目《11點熱炒店》爆料「啦啦隊女孩介入富商婚姻」事件，引起網友熱烈討論與瘋狂猜測。曾是樂天女孩、現為Fubon Angels成員的啦啦隊女孩禾羽，27日親自透過Instagram限時動態發聲明確否認：「不是我，跟我完全無關。」

▲禾羽。（圖／翻攝自Instagram／kimi_0531）



禾羽在Instagram限動中以黑底白字表示：「有人問我是不是節目裡被影射的對象，我說清楚：不是我，跟我完全無關。如果有疑慮，歡迎查證，不要拿猜測當事實，謝謝。」言辭堅定，強調與此事件毫無關聯，呼籲外界勿再以訛傳訛。

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▲禾羽否認。（圖／翻攝自Instagram／kimi_0531）



此風波起於李怡貞日前在《11點熱吵店》中爆料，稱某現役啦啦隊員曾介入台灣某富裕家族人夫的婚姻關係，兩人甚至傳出女方懷孕後自行墮胎、男方幫忙坐月子的驚人內幕，最終正宮提告侵害配偶權，雙方以上千萬元達成和解，案件在未曝光情況下落幕。李怡貞雖未點名，但描述了該啦啦隊員的特徵，包括「長髮、身高不到160公分、曾經或目前是樂天女孩、形象甜美可愛、曾與林襄同台、上過吳宗憲與小S節目」等，引發網友熱議。

▲李怡貞爆料掀熱議。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）