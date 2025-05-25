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納豆婚禮「半個演藝圈都來了」！Selina化妝就想哭　被問送好孕棉反應曝光

記者孟育民／台北報導

男星納豆和依依愛情長跑近10年，經歷酸甜苦辣，今（25）日在寒舍艾美舉辦婚宴，大約花費300萬、席開50桌；婚禮眾星雲集，久違公開露面的Selina也帶著妹妹任容萱送上祝福，被問到有帶好孕棉送給新人嗎？她立馬笑說：「我的好孕棉已經快失效了吧！」

▲▼藝人納豆＆依依婚禮，任家萱，任容萱。（圖／記者周宸亘攝）

▲Selina，任容萱。（圖／記者周宸亘攝）

Selina跟納豆的情誼是在代班《大學生了沒》就開始，今天身穿粉紅小洋裝送上祝福，感性地說，其實在化妝時就已經想哭，「我今天帶著滿滿祝福的心，帶了我很大的手帕，而且交代化妝師要化防水的妝，我的祝福都有寫在紅包袋上，希望他跟依依可以互信互愛，可以幸福一輩子，這也是所有人的希望。」

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Selina更說納豆是自己演藝圈唯三的朋友，所以不管如何都要出席，「就是Hebe、Ella、納豆，我也知道他度過了很大的難關，一切都是充滿感恩的心，所以想到就會忍不住（落淚）。」

▲▼藝人納豆＆依依婚禮。（圖／記者周宸亘攝）

▲納豆、依依今天舉辦婚禮。（圖／記者周宸亘攝）

除此之外，Lulu也現身婚禮送祝福，她表示：「真的太好了，就是在等這天，所以一定要來到現場，給他們最深的祝福！」更笑說自己的紅包有5位數，「納豆哥對我的照顧不是用幾位數可以來比擬的，談錢就傷感情，但一定是厚的，我下次應該換成100，感覺比較厲害！」

▲▼藝人納豆＆依依婚禮，黃路梓茵LULU。（圖／記者周宸亘攝）

▲Lulu。（圖／記者周宸亘攝）

納豆與依依的大喜之日，好人緣的他們，幾乎半個演藝圈都來了，包括表舅侯友宜市長，還有王偉忠、于美人、陶晶瑩、李李仁、康晉榮、邰智源、九孔、郭子乾、洪都拉斯、白雲、唐從聖、朱芯儀、于美人、巴鈺、陳婉若、陳漢典、浩子、劉冠廷＆孫可芳、鄭人碩、施名帥＆朱芷瑩、楊祐寧、曾寶儀、謝盈萱、曾國城、徐乃麟、安心亞、李千娜、莎莎、于子育、嚴藝文、王彩樺。其中當然還有多年老搭檔阿KEN，他義氣擔任婚禮主持人，參與度甚至還比新郎納豆本人還高，一手掌握整個婚禮流程，也讓納豆相當期待屆時會給新郎什麼驚喜！

▲▼藝人納豆＆依依婚禮，謝盈萱，曾寶儀。（圖／記者周宸亘攝）

▲謝盈萱，曾寶儀。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼藝人納豆＆依依婚禮，王偉忠，林慧晶。（圖／記者周宸亘攝）

▲王偉忠，林慧晶。（圖／記者周宸亘）

▲▼藝人納豆＆依依婚禮。（圖／記者周宸亘攝）

▲Ken擔任婚禮主持人。（圖／記者周宸亘攝）

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納豆, 依依, 婚紗照, 阿ken, 安心亞, selina, 演藝圈, 任容萱

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