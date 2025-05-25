直擊／納豆哭了！依依告白「沒你我活不下去」　自爆婚後一夜8次拚做人

記者孟育民／台北報導

男星納豆和依依愛情長跑近10年，經歷酸甜苦辣，今（25）日在寒舍艾美舉辦婚宴，大約花費300萬、席開50桌；兩人婚禮找好友阿Ken主持，媒體訪問時，依依被問為何經歷過這麼多事仍不離不棄？她則感性回應：「我真的很感謝你（納豆）生這個病，我才發現我的生活沒有你很可怕，我才知道自己那麼愛你，如果沒有你，我好像也活不下去，雖然中間有很多的辛苦，可是你帶給我的幸福比辛苦多很多很多倍。」在一旁的納豆聽完眼眶泛淚，相當感人！

▲▼納豆、依依今天舉辦婚禮。（圖／記者周宸亘攝）

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兩人共同走過艱苦，如今終於要完成終生大事，納豆被爆料，其實在彩排時就掉淚多次，連阿Ken在旁都被感性的氛圍感動，差點跟著哭，納豆說：「我今天一定會哭很多次！」被問到婚禮的誓詞，依依提前透露，「我自己在寫的時候就哭了好幾次，我的誓詞就是『我從小到大想像自己的白馬王子很多次，都是高富帥，沒想到結果白馬王子長這樣，但我現在沒辦法想像我的白馬王子不是他」。」

▲納豆今天數度落淚，連旁邊的阿Ken都被感染。（圖／記者周宸亘攝）

而被問到做人計劃，先前才坦言為了穿婚紗有刻意避孕的依依，今天則表示已經開機，希望能早日帶來好消息，阿Ken忍不住就問「妳都如何壓住納豆？」依依笑說：「我都是裝睡，就有工作好累好累，我們每天都爾虞我詐。」納豆接著說：「我一定會把她叫醒，我今晚當然要爆發，今天晚上可以8次！」兩人目前還沒規劃蜜月，但未來事情都順其自然！