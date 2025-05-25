章子怡《醬園弄》宣布分兩部上映！陳可辛親吐原因仍挨酸賺兩波

記者劉宛欣／綜合報導

影后章子怡主演的新作《醬園弄》，由名導陳可辛執導，自籌備以來話題不斷。該片改編自民國四大奇案之一「醬園弄殺夫案」，除了章子怡強勢回歸外，包括易烊千璽、雷佳音、李現、趙麗穎與楊冪等一線演員也同台飆戲，讓人更添期待。近日，電影釋出最新海報，正式宣布將作為「上海國際電影節」的開幕片。

▲《醬園弄》由章子怡主演。（圖／翻攝自微博）

最讓外界議論的，是片方決定將影片分為上下兩部上映，上部定名為《醬園弄·懸案》，下部名稱與上映時間尚未公布。導演陳可辛親自解釋分兩部上映的原因，指出：「這部作品情節複雜、人物眾多，涵蓋的歷史跨度大，單部電影難以完整呈現。」因此他與團隊經過多番討論，最終拍板以上下兩部的形式呈現，並且坦言這是一場「很大的冒險」。

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▲《醬園弄》確定分成上下兩部上映。（圖／翻攝自微博）

消息一出，社群上立刻掀起兩派論戰。有人擔心觀影體驗被割裂，「懸疑片分兩部，不怕氣氛被切斷嗎？」、「票房能撐住嗎？」還有網友吐槽「一次拍兩部，票房賺兩回」。不過，也有部分觀眾表示支持，認為兩部形式能保留更多劇情細節，對於重視故事張力的觀眾來說反而是一大加分。